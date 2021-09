(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 e 11 ottobre 2021 :

N. 5 CANDIDATI SINDACI

N. 14 LISTE CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI

Si è conclusa oggi la prima fase relativa alle prossime Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si terranno il 10 e 11 ottobre 2021.

Infatti alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature a Sindaco e Consigliere Comunale, pur se la complessità delle procedure di consegna di tutta la documentazione alla Segreteria Generale del Comune nonché il consistente numero delle liste ha comportato lo slittamento dei tempi fino a sera.

Sono state presentate complessivamente 14 liste di candidati collegate con 5 candidati a Sindaco come di seguito elencati:

CANDIDATO SINDACO CANTARELLA LEONARDO:

Liste collegate:

“SIAMO GIARRESI” – “LEO CANTARELLA SINDACO”

“PRIMA GIARRE”

“ORGOGLIO GIARRESE” – “NUOVA GIARRE”

“GIARRE TORNA CITTA’ – “LEO CANTARELLA SINDACO”

“IL QUADRIFOGLIO”

“CONSERVATORI E RIFORMISTI” – “GIARRE AI GIARRESI”

CANDIDATO SINDACO PATANE’ LEONARDO

Liste collegate

#FORZA ITALIA BERLUSCONI CON PATANE’

DEMOCRAZIA CRISTIANA – DC

GIARRE#ATTIVA#PROGETTIAMOGIARRE#NOI PER GIARRE

CANDIDATO SINDACO TORRISI ELIA

Lista collegata

GIARRE 2050 – ELIA TORRISI SINDACO

CANDIDATO SINDACO LIONTI PATRIZIA

Lista collegata

“IMPEGNO COMUNE – LIONTI SINDACO”

CANDIDATO SINDACO D’ANNA ANGELO

Lista collegata:

CITTA’ VIVA 2026 – ANGELO D’ANNA SINDACO

Tutti i documenti presentati sono stati trasmessi alla Sottocommissione elettorale circondariale per la verifica ammissibilità delle liste e dei candidati, che saranno pubblicate sul sito Internet del Comune, unitamente al programma elettorale di ogni candidato Sindaco e nominativi degli Assessori designati.

Giarre 15/09/2021

_______________________________________________________

R. Gullotta

Informazione e Comunicazione

Comune di Giarre ( L. 150/2000)

