22 Luglio

29 Luglio

11 Agosto

9 Agosto

14 Agosto

18 Agosto

Musica Live con OFFICINA 75

I grandi cantautori italiani

| P.zza Martiri della Libertà

TIME MACHINE

in concerto

| P.zza Martiri della Libertà

Orchestra COMPAY SEGUNDO

Buena Vista Social Club

concerto di musica tradizionale cubana

| P.zza Martiri della Libertà

FABIO

CONCATO

| P.zza Martiri della Libertà

| P.zza Martiri della Libertà









RIO SACRO

Concerto live

| P.zza Martiri della Libertà

9 Luglio

15 Luglio

con Merico e Casertano

| P.zza Mazzini

“CIAO SIGN

con Marco Marzocca

e Stefano Sarcinelli

| P.zza Mazzini

26 Agosto

“ME VIÈ UN PÒ DA PIAGNE”

dì e con Emiliano Luccisano

| P.zza Mazzini









8 Agosto

7 Agosto

Concerto

| Rocca Flea

Concerto

| Valsorda









28 Luglio

31 Luglio

28 Agosto

6 Agosto

Banda Comunale

Concerto

“Quei favolosi anni”

| P.zza Soprammuro

Banda Comunale

di Norcia

Concerto

“Musica da Oscar”

| P.zza Soprammuro

Concerto di chiusura

FANFARA NAZIONALE

P.zza Martiri della Libertà

Banda Comunale

Cià di Gualdo Tadino

Concerto

“Melodie soo le stelle”

| P.zza Soprammuro









RASSEGNA BANDE MUSICALI

RASSEGNA TEA

per famiglie

24 Giugno

14 Luglio

All’interno del Bimbo Day

Teatro delle Marionee

“STORIA DI GIOVANNI CHE

POI DIVENNE FRANCESCO”

| P.zza Soprammuro

Speacolo con pupazzi

“ZUPPA DI SASSO”

| Rocca Flea

26 Agosto

Speacolo

“RIME INSAPONATE”

BOLLE DI SAPONE E POESIA

| Rocca Flea









AGIONE DI

prosa









25 Luglio

4 Agosto

IL MERCANTE DI MONOLOGHI

dì e con Mahias Martinelli

musiche di Maeo Castellan

| Rocca Flea

UNA RAGAZZA COME IO

dì Chiara Francini e Nicola Borghesi

con Chiara Francini

| Rocca Flea

19 Agosto

“LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA”

dì Paolo Hendel e Marco Vicari

con Paolo Hendel

| Rocca Flea









Corso Italia, 39

face painting,

sculture di palloncini,

spettacolo di bolle di

sapone, Super Mario,

Bing, angolo del

disegno libero

Corso Italia, 19

Biblioteca a cielo

aperto con

l’Asilo

Nido Peter Pan

(da 3 mesi a 3 anni)

Corso Italia, 55

Un villaggio per crescere

Lettura condivisa

24 Giugno, dalle 17:00

Gioco guidato

25 Giugno)

Via Franco Storelli

Gualdo calcio

Padel

Basket

Pallavolo

Atletica

Giardini Pubblici

Compagnia di Re Artù

(Coding Time 24 Giugno,

h 17:00-19:00,

Smile Party 25 Giugno

h 17:00-19:00)

La scuderia Battesimo

Dimostrazione ginnastica

artistica

A.S.D. Woman Gualdo

(attività ludico-

creative)

Judo (dimostrazione)

Janus roller

(pattinaggio)

P.zza Garibaldi

Asilo nido 101 coccole

Laboratori creativi

(da 0 a 3 anni)

Attrazione Giostra barca

laboratorio

creativo musicale

P.zza Soprammuro

Rassegna teatro per

famiglie per bambini

“Storia di Giovanni

divenne

Francesco”

P.zza Martiri

Musica dal vivo con

canzoni per bambini

Scuola di ballo

Scarpette Rosse

lezioni di danza









Eventi e Sagre

Eventi e Sagre

Inaugurazione Mostra Artistica

La Forma della Bellezza

| Chiesa San Francesco

Festa del Fuoco

Grello

Mostra Fotograca a cura del Gruppo Fotograco Gualdese

Le Meraviglie della natura

| Piazza Garibaldi

Premio Nazionale EUROFERR AEC

| Teatro Talia

Pieve in vino

TIRO

con la

BALESTRA

| P.zza Martiri della Libertà

Sagra della Barbozza

di Gualdo Tadino

Valsorda

Mostra Fotograca a cura del Gruppo Fotograco Gualdese

Convegno

Pozzo di Tadinum

| Rocca Flea

Sagra della Tagliatella

dal 2 al 7 Agosto

Sagra della Caramella Tartufata

Rigali

6 Agosto

San Donato in Festa

Via Franco Storelli

5 Agosto

Cover Band Vasco Rossi

Caè MAzzini

dal 5 al 7 Agosto

Sagra dello Gnocco

dal 22 al 28 Agosto

Sagra della Bruschea

Morano Osteria

18 Seembre

Radicanti Festival

Concerto DJLEM DO MAR

Teatro Talia

27 Seembre

Mondiali Giochi Storici Tasa

Centro Storico

4 Agosto

Miss Italia

Cartiere

17 Agosto

Trofeo Cardinali

| P.zza Martiri della Libertà

21 Agosto

Gianluca Graciolini

Eventi Culturali

Eventi Culturali

dal 20 al 28 Agosto

Mostra Fotograca Colleiva

La Grande Bellezza

2 Luglio









P.zza Martiri della Libertà

