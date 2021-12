(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Città di

COMUNICATO STAMPA

PREMIO COMUNICARE

Il premio all’informazione, alla comunicazione e alla diffusione culturale

“ComunICARE”, a cura dell’Associazione Amalfi-Cava de’ Tirreni “Lucio

Barone”, sarà assegnato sabato 18 dicembre, alle ore 10, nell’Aula Consiliare

“Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città ad Antonella Napoli, Pino

Aprile e Roberto Matatia.

La manifestazione si aprirà con i saluti del sindaco Vincenzo Servalli a

cui seguiranno quelli del presidente dell’Associazione Amalfi-Cava de’ Tirreni

“Lucio Barone” Emiliano Amato. Le interviste saranno a cura di Francesco

Romanelli, mentre la conduzione della serata è affidata ad Antonio Di

Giovanni.

La giornalista Antonella Napoli, Direttrice di Focus on Africa,

collaboratrice di testate nazioni ed internazionali e membro del comitato

direttivo di Articolo 21, che da anni è impegnata per la protezione e

promozione dei diritti umani, promuovendo campagne, eventi e iniziative

istituzionali. Ha fatto luce – e continua a farla – sul caso di Giulio Regeni, dove

c’è un’inchiesta insabbiata che non riesce a dare spiegazioni ai suoi cari e

all’opinione pubblica. Lei non molla ed è in prima linea alla ricerca della

verità.

Per Pino Aprile sarà un gradito ritorno a Cava: il giornalista e scrittore

ha trattato con attenzione e passione la cosiddetta “Questione Meridionale”,

portando alla conoscenza comune i soprusi subiti da quel Grande Sud nel

periodo dell’unità d’Italia.

Roberto Matatia, imprenditore e scrittore di origini ebraiche, con i suoi

libri ha raccontato e racconta l’orrore della Shoah. E’ nato a Faenza ed è

cresciuto nel ricordo dei martiri della sua famiglia: ha raccolto nel tempo

documenti, testimonianze e ricordi che hanno fatto da supporto al libro “I

vicini scomodi”, in cui racconta la storia di Nissim, ebreo greco trasferitosi in

Italia.

Al termine, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti al lavoro agli

attori del territorio che hanno cura della comunicazione.

Anche quest’anno è folta la pattuglia dei premiati: il cavese Enrico

🔊 Listen to this