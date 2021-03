COMUNICATO STAMPA – PRECARI AGENAS CGIL CISL UIL: “LE PROMESSE DI MINISTERO E

(AGENPARL) – lun 22 marzo 2021 Precari Agenas, Cgil Cisl Uil: “Le promesse di Ministero e di Agenzia non sono state

mantenute: 70 famiglie lasciate sole, ora pronti al ricorso in Tribunale ed alla Corte

dei Conti”

Roma, 22 marzo 2021 – Lavoratori e lavoratrici di Agenas ancora una volta dimenticati: nessun

riferimento alla loro stabilizzazione nel Decreto Sostegni. Precari “storici” trasformati in disoccupati,

da dicembre, per la mancata proroga e la mancata attivazione del percorso di stabilizzazione.

“Dopo ben 8 presidi avevamo raggiunto un impegno formale del Ministero e Agenas per

individuare, attraverso il decreto “sostegni”, licenziato pochi giorni fa, gli spazi per riassumere e

stabilizzare i 70 lavoratori e lavoratrici che per anni, anche dieci e oltre, hanno garantito, da precari,

i servizi dell’agenzia nazionale per la Salute”, dichiarano Paolo Terrasi, Sandro De Paolis e Angelo

Angritti, responsabili di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio.

“I compiti dell’Agenzia sono aumentati durante l’emergenza Covid, ma sul personale ci sono scelte

paradossali e poco trasparenti. Il Direttore Generale di Agenas, pur avendo condiviso gli impegni e

proceduto a dare indicazioni al Ministero sul potenziamento del personale, continua ad attivare

nuove consulenze e nuovi contratti a progetto ad altre figure, senza includere chi, dopo aver

superato selezioni pubbliche e aver prestato la propria attività per anni, è ora disoccupato. Sostituire

precari con altri precari è intollerabile e sa di epurazione”, aggiungono i sindacalisti.

“In tutto questo, ci continuano ad arrivare, purtroppo, segnalazioni circa l’agevolazione di amici (e

forse anche parenti) con procedure che interessano anche l’Azienda Zero della Regione Veneto, e

su questo approfondiremo: siamo pronti ai ricorsi al Tribunale e alla Corte dei Conti”.

“Intanto nel momento di crisi più profondo della storia recente, 70 famiglie non hanno un futuro ed

un sostegno perché manca anche l’accesso alle tutele messe in campo dal Governo per il Covid: per

questo solleciteremo in ogni modo le istituzioni affinché alle promesse vengano sostituiti i fatti. Ci

stupisce che il Ministro della Salute Speranza non abbia la sensibilità per risolvere la questione e

non vigili su quanto stia accadendo in Agenzia. I lavoratori, ormai esasperati, pretendono giustizia,

trasparenza, e risposte chiare dallo Stato sul loro futuro professionale. Non li lasceremo soli”,

concludono.

