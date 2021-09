(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Pragelato: stagione estiva, migliaia di persone presenti e grande e qualificata offerta turistica.

“Si è chiusa la stagione turistica estiva a Pragelato, anche se alcune manifestazioni tradizionali si terranno ancora nel mese di settembre, e non possiamo che ritenerci molto soddisfatti. Migliaia e migliaia di persone si sono recati quest’anno nel nostro paese che ha offerto una varietà ricca e articolata di iniziative. Un ringraziamento doveroso va innanzitutto alla Nuova Pro Loco di Pragelato che ha organizzato una miriade di iniziative molto partecipate e molto apprezzate dai tantissimi turisti presenti. Oltre alle molte associazioni locali che hanno contribuito alla realizzazione di tali eventi.

Un’estate che è stata caratterizzata, come abbiamo ricordato poc’anzi, da una offerta turistica plurale e molto variegata. Dalla mostra di pittura alla Galleria Tinber di Michele Baretta alla partecipatissima Messa di ferragosto con il Vescovo di Pinerolo Derio Olivero; dalla Fiera tradizionale alle gite nei sentieri; dalla rilettura storica e culturale delle varie borgate ai concerti di musica classica e al concerto di Valerio Liboni; dalla festa della birra al Gusto in quota organizzato da Ezio Giay; da una pluralità di mercatini locali con prodotti del territorio ai giochi per i bambini; dalla Libreria Estiva con la consegna del Premio Letterario ‘Pradzalà, una montagna da vivere’ all’inaugurazione di due ricordi per Patrik Negro e Cala Cimenti; dalle feste nelle borgate storiche del paese a Miss Mucca; dalle iniziative promosse dai vari rifugi alpini alla valorizzazione dello straordinario paesaggio naturalistico di Pragelato.

Insomma, una stagione turistica all’insegna, ancora una volta, della riscoperta delle nostre tradizioni storiche, della nostra ricchezza culturale e del nostro paesaggio caratteristico. Un’annata che, nel pieno rispetto delle norme previste dai vari regolamenti sanitari, ha fatto di Pragelato un punto di riferimento indispensabile e qualificato per l’economia del territorio e lo svago turistico di migliaia e migliaia di persone.

E adesso si pensa già alla stagione invernale e alla preparazione dei prossimi eventi sportivi nazionali e internazionali legati allo sci nordico, alpino e alpinismo. Oltre, come ovvio, ai percorsi con le ciaspole”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato

Paola Borra, Assessore al Turismo

