(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Pragelato, ritornano i CaSTA. Un grande appuntamento per il nostro territorio.

“Ritornano i Casta nella Via Lattea, ovvero l’esercitazione internazionale ‘Volpe Bianca’, l’appuntamento annuale di verifica del livello di addestramento raggiunto dalle unità delle Truppe Alpine dell’Esercito in ambiente invernale. Un appuntamento ormai giunto alla sua 72° edizione che si svilupperà, come di consueto, articolandosi in quattro fasi distinte, alle quali parteciperanno tutti in reggimenti alpini più altri reparti dell’Esercito e unità francesi e statunitensi.

Anche il territorio di Pragelato sarà protagonista per questa esercitazione. Oltre alla presenza della Fanfara Taurinense presso il Centro Olimpico del Fondo programmata per martedì 8 marzo alle 11, è prevista la gara di biathlon sempre l’8 marzo presso il Centro Olimpico, mentre il 9 marzo ci sarà la commemorazione al Monumento dei Caduti.

Momenti importanti per l’intero territorio e, in particolare, anche e soprattutto per Pragelato che ha sempre visto in questo appuntamento un momento importante per la sua identità storica, culturale e geografica”.

Giorgio Merlo Sindaco Pragelato

Mauro Maurino Vice Sindaco Pragelato.

3 3 2022