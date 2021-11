(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Pragelato, per la frazione Duc novità importanti per la sicurezza del territorio.

“Importanti novità per la sicurezza del territorio nella località Duc di Monte in seguito alla segnalazione da parte di privati delle condizioni di precarietà del proprio immobile dovuto al movimento del terreno.

Dopo vari atti normativi adottati dal Comune di Pragelato nel rispetto delle indicazioni e delle leggi regionali relative a territori soggetti a inerenti fenomeni dissestivi rilevati fin dal 2017 e ai conseguenti incrementi dei livelli di danneggiamento di alcune edifici e manufatti, è emersa la necessita di adottare importanti provvedimenti atti a tutelare la pubblica incolumità .

Con specifica deliberazione di Giunta Regionale oltre all’individuazione dell’area oggetto di provvedimento cautelare dono stati definiti gli interventi consentiti sugli edifici esistenti consistenti esclusivamente nella Manutenzione ordinaria e nella manutenzione straordinaria limitatamente al solo rifacimento delle coperture e all’integrazione di servizi igienico-sanitari oltre alla demolizione.

La Regione Piemonte ha fornito all’area tecnica edilizia privata e urbanistica tutti gli elementi per l’applicazione di quanto previsto dall’art 9bis della lr 56/77 finalizzata alla Rilocalizzazione degli immobili in aree sicure del territorio Provinciale. La procedura prevede l’erogazione di somme da parte dell’Amministrazione Regionale quale contributo per la rilocalizzazione o a titolo di indennizzo per la demolizione degli edifici.

L’area tecnica edilizia e urbanistica del Comune di Pragelato ha organizzato alcuni incontri con i proprietari degli immobili al fine di portare a conoscenza delle condizioni di precarietà dell’area e della possibilità offerta dalla Regione Piemonte in merito alla rilocalizzazione.

Dagli incontri sono scaturite 14 domande per rilocalizzazione e o indennizzo principalmente distribuite su 3 edifici (di cui 2 condomini).

La Regione Piemonte ha riconosciuto contributi per rilocalizzazione/indennizzo per l’importo totale di Euro 494.705,30.

e in seguito a successiva erogazione della somma di 298.926,67, nei giorni 15 e 18 ottobre 2021. Di fronte al notaio Occelli di Pinerolo, sono stati rogati gli atti relativi al passaggio di proprietà di 10 (dieci) u.i.; 4 u.i. sono ancora in fase di elaborazione.

Con il passaggio di proprietà delle u.i al Comune, scattano i seguenti obblighi:

– Demolizione degli immobili (tali opere saranno effettuate non appena la Regione Piemonte erogherà le somme per la loro realizzazione)

– Laddove la demolizione non possa essere effettuata a causa del permanere di privati all’interno del condominio, il Comune dovrà provvedere alla completa chiusura di tutte le aperture esterne (comprese gli ingressi) al fine di impedire qualsiasi accesso. (Per quanto attiene alle unità immobiliari acquisite al patrimonio comunale all’interno dei condomini e che non potranno essere demolite, il Comune ha comunicato a tutti i proprietari che non si farà carico di alcuna spesa attuale e futura proprio a causa della necessità di demolizione dello stabile impedita dal permanere di persone all’interno dello stabile stesso).

– Revisione del PRGC

L’Amministrazione comunale ringrazia Federico Rol e Michela Bonnin con i rispettivi collaboratori, per l’impegno pro-attivo dimostrato in quest’attività per il nostro territorio.”

L’Amministrazione comunale di Pragelato

08/11/2021

