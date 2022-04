(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Domenica 24 Aprile 2022 ore 10:30 Palazzo Migliaresi

Pozzuoli (Na): Presentazione dell’Opera “Rione Terra. Racconto tra i vicoli del ‘600″

di Gemma Russo

Patrocinata dal Comune di Pozzuoli, edita da New Media Press Pro Loco Pozzuoli e Turismo e Servizi

Sarà presentato domenica 24 aprile 2022, alle ore 10:30, a Palazzo Migliaresi (Rione Terra) Pozzuoli da Turismo e Servizi Srl, Pro Loco Pozzuoli e New Media Press “ Rione Terra. Racconto tra i vicoli del ‘600″, Opera curata dalla Giornalista Gemma Russo. “Rione Terra. Racconto tra i vicoli del ‘600” è un prodotto editoriale sia cartaceo che multimediale, nato per valorizzare le radici storiche e culturali dell’antica rocca puteolana, allo scopo di accompagnare per mano il “viaggiatore” tra i vicoli del borgo vicereale, conducendolo indietro nel tempo e facendolo immergere in un luogo unico.

L’Opera si compone di un cofanetto nel quale è presente una pubblicazione con notizie salienti riguardanti il borgo, tante curiosità storiche e antropologiche, un QR code da cui scaricare contenuti audio e video. L’audio racconto si snoda tra i vicoletti del Seicento, in un percorso guidato che svela particolari storici e artistici tutt’oggi custoditi nella rocca. Attraverso il video racconto riprenderà vita il centro antico di Pozzuoli, in cui le storie delle nobili famiglie puteolane hanno convissuto con quelle di borghesi e gente umile. Completa il minuzioso lavoro di ricerca una cartina grazie alla quale il “viaggiatore” potrà orientarsi nel borgo del Seicento e attraversarlo, scoprendolo con il supporto della pubblicazione, dell’audio racconto e del videoracconto.

L’evacuazione forzata del Rione Terra, avvenuta il 2 marzo 1970, è una pagina confusa della storia cittadina. La rocca tufacea e la sua storia sonnecchiano, conservando tra i vicoletti un’anima viva che aspetta di tornare a vivere.

Saranno presenti alla conferenza stampa di presentazione, moderata dal Giornalista RAI Massimo Calenda, Fulvio Ferrigno (Amministratore unico Turismo e Servizi Srl), Beatrice Bollati (Consulente esterna di Turismo e Servizi Srl), Susy Cassinese (Presidente della Pro Loco Pozzuoli), Elena Russo (Vice Presidente della Pro Loco Pozzuoli) e Rosario Scavetta (Editore New Media Press – Edizioni Flegree). Interverranno all’incontro, Stefania De Fraia (Assessora al Turismo e Cultura del Comune di Pozzuoli), Cristina Canoro (Centro sub Campi Flegrei), Gilda Guida (Associazione Nazionale le Donne del Vino – Delegazione Campania) Vincenzo Figliolia (Sindaco di Pozzuoli). Le letture saranno affidate all’attore Danilo Rovani.

INGRESSO SENZA PRENOTAZIONE (non occorre green pass).

Alla fine della presentazione assaggio di vino dei Campi Flegrei a cura dell’Associazione Nazionale le Donne del Vino delegazione Campania.

Editoria, Marketing & Comunicazione

www.newmediapress.it

🔊 Listen to this