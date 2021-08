(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Potenziata in Istituto l’attività

della Neurogastroenterologia

In ospedale una Manometria ManoScan® ad alta risoluzione per eseguire lo

studio in 3D dei tratti del tubo digerente maggiormente coinvolti nei pazienti

affetti da mielolesione, cerebrolesione e da altre patologie del sistema nervoso

Imola, 5 agosto 2021 – Un nuovo importante tassello è stato posato nel mosaico

dell’offerta diagnostico-clinica e del patrimonio tecnologico dell’Istituto: l’ospedale, infatti,

ha recentemente potenziato le attività degli Ambulatori di Neurogastroenterologia

coordinati dalla dottoressa Mimosa Balloni, medico internista di Montecatone, grazie a una

collaborazione con il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna che ha messo a disposizione il

dottor Francesco Torresan, responsabile del Programma di Diagnostica strumentale dei

Disordini della motilità del tubo gastroenterico dell’Unità Operativa di Gastroenterologia.

A tale scopo è stato acquistato uno strumento ad alta risoluzione (Manometria

ManoScan® HRM) che permette di eseguire lo studio funzionale in 3D dell’attività

motoria delle complesse strutture muscolari dell’orofaringe e dello sfintere esofageo

superiore coinvolti nel processo della deglutizione e dei tratti del tubo digerente per la

diagnosi delle alterazioni muscolari responsabili di sintomi come la stipsi, l’incontinenza

fecale e il dolore anale. L’esame è di fondamentale importanza per impostare il migliore

processo terapeutico di riabilitazione per i pazienti affetti da mielolesioni, cerebrolesioni e

da altre patologie del sistema nervoso.

La Manometria ManoScan va ad aggiungersi all’altro recente acquisto effettuato

quest’anno in Istituto per garantire alti standard – in questo caso terapeutici – ossia il

laser CO2 SmartXide Trio, apparecchiatura del valore di circa 70 mila euro che permette

di trattare vaste ulcere in maniera sicura sia nella fase di pulizia sia come effetto di

biostimolazione dei tessuti per favorirne la guarigione. A ciò, infine, si somma la recente

realizzazione – avvenuta interamente con fondi dell’ospedale di Montecatone – della nuova

Radiologia con risonanza magnetica 3Tesla e TAC a 64 strati, inaugurata sempre nel

2021.

