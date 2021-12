(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Cambiamenti messi in atto al fine di garantire ai flussi turistici previsti una città praticabile, godibile e fruibile

Ponte dell’Immacolata, ecco le modifiche a circolazione e sosta Compatibilmente con le esigenze di residenti e commercianti, alcune zone della città verranno vietate al traffico

GUBBIO (06/10/2021) – Al fine di garantire ai flussi turistici previsti nei prossimi giorni una città praticabile, godibile e fruibile, certamente compatibilmente con le necessità dei residenti e delle attività economiche e commerciali, sono previsti una serie di cambiamenti relativamente alla circolazione e alla sosta in alcune zone della città, nelle quali non possono essere creati ingorghi.

Ecco nel dettaglio le modifiche previste in occasione della settimana del ponte dell’Immacolata:

E’ stabilito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione in Corso Garibaldi, tratto compreso tra Via Armanni e Via della Repubblica:

E’ stabilita la chiusura ai veicoli non autorizzati dei varchi di accesso alla ZTL perimetrale secondo il seguente prospetto:

c) Via Reposati, Porta Vittoria e Porta Romana :

Si ricorda inoltre che il giorno 1 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 è entrata in vigore la regolamentazione come sosta a pagamento mediante parcometro in Viale del Teatro Romano, tratto compreso fra Viale Paruccini e Via Buozzi, nonché all’interno del parcheggio antistante il Teatro Romano, tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00.

Piazzale parcheggio dello stadio “Pietro Barbetti” in Via del Bottagnone;

Piazzale dei Divertimenti;

Via Edison (lato sinistro);

Piazzale sterrato compreso fra il Centro Commerciale “Le Mura” e la rivendita di auto;

Piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parte pubblica)

