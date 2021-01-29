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Agenparl

COMUNICATO STAMPA POLSTRADA ODIERNO

by Redazione00

(AGENPARL) – ven 29 gennaio 2021 29 gennaio 2021
“OPERAZIONE ALTO IMPATTO NEL TRASPORTO DI MERCI
E DI ANIMALI VIVI”
NELL’AMBITO DEL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DISPOSTI DAL SERVIZIO
CENTRALE POLIZIA STRADALE, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, VOLTI
AD AUMENTARE ULTERIORMENTE I CONTROLLI DELLA MOVIMENTAZIONE
DELLE MERCI E DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE DI BOLOGNA, NEL CORSO DELLE OPERAZIONI
DENOMINATE ALTO IMPATTO ANCHE LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI HA
EFFETTUATO DIVERSI POSTI DI CONTROLLO SUL TERRITORIO PROVINCIALE
METTENDO IN STRADA 7 PATTUGLIE CON AGENTI SPECIFICAMENTE FORMATI
SULLA MATERIA DELL’AUTOTRASPORTO.
NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI’ 27 E GIOVEDI’ 28 GENNAIO SONO STATI
CONTROLLATI, NEL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONE PREVISTE
DALLA RECENTE NORMATIVA ANTI-COVID, NUMEROSI VEICOLI SPECIFICI PER
IL TRASPORTO DI MERCE E DEGLI ANIMALI VIVI.
NEL CORSO DELLE DUE GIORNATE SONO STATI CONTROLLATI 76 VEICOLI DI
ED ELEVATE 42 SANZIONI AL C.D.S. DI CUI 18 RELATIVE AL TRASPORTO DI
ANIMALI VIVI.
LE PRINCIPLAI VIOLAZIONI HANNO RIGUARDATO IL RISPETTO DEI TEMPI DI
GUIDA OLTRE A QUELLI CONSENTITI COSI’ COME IL SIUERAMENTO DELLA
VELOCITA’ .
IN UN CASO GLI AGENTI HANNO SANZIONATO AMMINISTRATIVAMENTE UN
CONDUCENTE PROFESSIONALE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. INFATTI
PER TALUNA CATEGORIA DI CONDUICENTI IL TASSO DEVE ESSERE PARI A
ZERO.
IN ALCUNI CASI I CONDUCENTI SONO STATI SANZIONATI POICHE’ NON
INDOSSAVANO I SISTEMI DI RITENUTA (CINTURE DI SICUREZZA).
SONO STATE RITIRATE 3 PATENTI DI GUIDA.
I CONTROLLI DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI E’ STATO EFFETTUATO IN
COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE MEDICO VETERINARIO DELL’AUSL.

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