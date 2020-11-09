COMUNICATO STAMPA POLIZIA STRADALE 9 NOVEMBRE

(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 9 NOVEMBRE 2020
DALLA MANCATA PRECEDENZA ALLA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’
PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
PROSEGUONO I CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE SPECIALITA’
DELLA POLIZIA DI STATO VOLTI AD ELEVARE GLI STANDAR DI SICUREZZA
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
NELLA GIORNATA DI DOMENICA 8 NOVEMBRE ALLE ORE 16,00 CIRCA
UNA PATTUGLIA DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI RIMINI DI
SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE SULLA SP.258 NEL COMUNE DI VILLA
VERUCCHIO PROCEDEVA AL FERMO DI UN VEICOLO CONDOTTO DA UN 41
DELLA ZONA CHE NON AVEVA DATO PRECEDENZA AD UN INCROCIO.
AGLI AGENTI IL CONDUCENTE SI MOSTRAVA NON LUCIDO, CON FORTE
ALITO VINOSO NONCHE’ CON UNA ACCENTUATA DISARMONIA NEL
LINGUAGGIO E NEI MOVIMENTI SCONNESSO PERTANTO, SOTTOPOSTO
AL TEST ETILOMETRICO, SI APPURAVA CHE LO STESSO AVEVA UN
TASSO DI ALCOL NEL SANGUE PARI A 2,13 G/L TRE VOLTE SUPERIORE
ALLA SOGLIA CONSENTITA.
AL CONDUCENTE VENIVA IMMEDIATAMENTE RITIRATA LA PATENTE DI
GUIDA E DEFERITO ALLA LOCALE A.G. PER IL REATO DI GUIDA SOTTO
L’INFLUENZA DI ALCOOL E L’AUTOVETTURA SEQUESTRATA AI FINI DELLA
CONFISCA.
L’ATTIVITA’ DI CONTRASTO AI COMPORTAMENTI DI GUIDA PIU’
PERICOLOSI SARA’ INTENSIFICATA SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI DI
TRAFFICO DELLA NOSTRA PROVINCIA.