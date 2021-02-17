COMUNICATO STAMPA POLIZIA STRADALE 17 FEBBRAIO 2021

(AGENPARL) – mer 17 febbraio 2021 17 FEBBRAIO 2021
CONTINUANO SERRATI I CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA STRADALE,
SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, RIVOLTA AI MEZZI PESANTI ADIBITI AL
TRASPORTO DI MERCI, DEGLI AUTOBUS E DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO
DI MERCI PERICOLOSE, SIA DI IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE SIA STRANIERA.
IN PARTICOLARE, LE VERIFICHE SONO FOCALIZZATE SULLO STATO PSICOFISICO
DEI CONDUCENTI, SUL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ, SUL RISPETTO DELLA
NORMATIVA ADR SUL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE E TUTTE LE ALTRE
PRESCRIZIONI SULL’AUTOTRASPORTO PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE
E COMUNITARIA
PROPRIO IN TALE AMBITO NELLA MATTINATA DI IERI MARTEDI’ 16 FEBBRAIO UNA
PATTUGLIA DELLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI RICCIONE DURANTE UN
NORMALE SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE, ALL’USCITA DEL CASELLO
AUTOSTRADALE DI RIMINI NORD, HA PROCEDUTO AL CONTROLLO DI UN
AUTOARTICOLATO DI PROPRIETA’ DI UNA DITTA CON SEDE A CHIETI CONDOTTO
CITTADINO EXTRA UE CHE PER EVITARE DI SUPERARE IL LIMITE MASSIMO DI ORE
DI GUIDA CONSENTITO CIRCOLAVA SENZA AVER INSERITO NEL
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE LA PERSONALE CARTA TACHIGRAFA.
APROFONDITI ACCERTAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE I DISPOSITIVI DI ANALISI IN
DOTAZIONE ALLE PATTUGLIE CHE CONSENTONO LA LATTURA DEI DATI
REGISTRATI NELLA MEMORIA DI MASSA HANNO EVIDENZIATO CHE IL
CONDUCENTE NON ERA NUOVO ALL’ESPEDIENTE, INFATTI IN BEN QUATTRO
GIORNATE DIVERSE AVEVA SUPERATO IL LIMITE DI GUIDA CONSENTITO
ADIRITTURA IN UNA GIORNATA GUIDANDO PER COMPLESSIVE 21 ORE NELL’ARCO
DELLE 24, NONCHE’ IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITA’ IMPOSTO ALLA
CATEGORIA.
GIÀ TUTTO QUESTO, FATTO MOLTO GRAVE PER LA SALVAGUARDIA DELLA
SICUREZZA DEL CONDUCENTE E DEGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA, SE NON CHE
INOLTRE, SI TROVAVA E SI SEQUESTRAVA UN APPARECCHIO ELETTRONICO CHE
OPPORTUNAMENTE MESSO IN CONTATTO CON LA CENTRALINA ELETTRONICA DEL
VEICOLO, SIMULAVA L’IMPIEGO DELL’ADDITIVO “AD BLUE”, PREVISTO DALLA
LEGGE E NECESSARIO A LIMITARE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVOCATO
DALLA COMBUSTIONE DEI CARBURANTI, APPUNTO CON GRAVE DANNO
DELL’AMBIENTE. IL CONDUCENTE HA COLLEZIONATO SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER UN TOTALE DI 2328,00 EURO SI E’ VISTO RITIRARE ANCHE LA CARTA DI
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO PER LA SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO