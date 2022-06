Comunicato stampa: Polizia Locale. Rinnovato l’accordo fra le Polizie locali di Ravenna e Cervia.

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Rinnovato l’accordo fra le Polizie locali di Ravenna e Cervia

L’amministrazione comunale ha approvato anche per quest’anno l’accordo di

collaborazione fra i Comuni di Ravenna e Cervia, che consente la realizzazione

di attività congiunte nel settore della Sicurezza Urbana.

I Comandi di Polizia Locale di Ravenna e di Cervia eserciteranno le loro

funzioni nell’area compresa tra le frazioni di Savio, Castiglione di Ravenna, Lido

di Classe, Lido di Savio e nell’intero territorio del Comune di Cervia.

L’accordo è stato rinnovato grazie ai positivi risultati conseguiti dall’esperienza

degli anni precedenti e lo spirito si basa sulla valorizzazione e condivisione tra i

corpi e i servizi della Polizia locale per lo svolgimento di attività di interesse

comune.

Inoltre la collaborazione e un sistema integrato di sicurezza portano ad un

vantaggio reciproco per la realizzazione dei servizi, garantendo una maggiore

ottimizzazione, efficienza ed efficacia nell’utilizzo del personale delle Polizie

Locali.

ll Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Negli ultimi due anni abbiamo elaborato

strategie e modalità operative omogenee per il presidio del territorio, la sicurezza

urbana, la lotta all’abusivismo commerciale, la tutela ed il controllo della qualità

dell’ambiente, assicurando il rispetto delle norme e della legalità. L’accordo tra la

Polizia Locale di Ravenna e Cervia ha l’obiettivo di un più razionale, efficiente ed

efficace impiego delle risorse umane e dei mezzi, per accrescere i livelli di tutela

della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, in risposta ai bisogni delle

rispettive comunità. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Ravenna per la

collaborazione”.

Cervia, 15 maggio 2022

