(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Al link il trailer

Per scaricare il file, basta cliccare, o richiamare nel browser, il seguente

link:

http://www.poliziadistato.tv/c_XS2VE4Ff7U

Il file restera’ disponibile per 168 ore.

La Polizia di Stato a Cortinametraggio.

Oggi la Polizia di Stato presenterà in anteprima alla XVII edizione di

Cortinametraggio il corto BABBALE. Il festival si tiene a Cortina d’Ampezzo

dal 20 al 27 marzo.

L’iniziativa si inserisce in un calendario ricco di eventi quest’anno

patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la proiezione del corto, infatti,

sarà seguita il 24 marzo da un incontro con la stampa per affrontare i temi

del cortometraggio e dei valori comunicati. Nell’ambito della stessa

manifestazione un evento collaterale coinvolgerà gli studenti degli istituti

locali sul tema del cyberbullismo con il contributo del Servizio Polizia

Postale e delle Comunicazioni e sul tema dell’educazione stradale prevedendo

la presenza del “pullman azzurro” della Polizia Stradale.

Infine, nella giornata del 25 marzo presso lo stadio del ghiaccio di Cortina

sarà organizzato un incontro a cui prenderà parte la fondista del Gruppo

Sportivo Fiamme Oro Anna Comarella e un saggio dimostrativo della disciplina

sportiva Curling che ha visto trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi

invernali.

BABBALE è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival

dedicato al meglio della cinematografia breve italiana ed è stato realizzato

grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile con la regia di

Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo

Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di

alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale:

ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il papà e convincerla a

continuare a credere nei sogni.

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano

l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei

poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i

più fragili. Valori senza tempo che lo short film intende trasmettere

attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei confronti della

piccola protagonista.

Belluno, 23 marzo 2022