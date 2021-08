(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Un periodo di chiusura estiva per il Museo Athena e la biblioteca di San Leonardo in Treponzio

Il Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori osserverà un periodo di chiusura estiva dal 15 agosto al 22 agosto per riaprire regolarmente il 23 agosto. Chiusura estiva fino al 25 agosto anche per la biblioteca comunale decentrata di San Leonardo in Treponzio che riaprirà al pubblico il 26 agosto.

Lorella Sartini

