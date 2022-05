(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 &2081,&$72 67$03$

3$57,72,/ 35,02 &2562 3(5 0(',&, ', %25'2

³7UD LO GLUH H LO IDUH VWDYROWD QRQ F¶q GL PH]]R LO PDUH ± DIIHUPD

)DEUL]LR 0RQWLFHOOL

&(2 GL )RU0DUH

3ROR 1D]LRQDOH SHU OR 6KLSSLQJ QHOO¶DQQXQFLDUH O¶DYYLR GHO SULPR FRUVR GL $OWD )RUPD]LRQH SHU 0HGLFL

GL %RUGR H 0HGLFL GL %RUGR 6XSSOHQWL SURPRVVR GD )RU0DUH VX LPSXOVR H LQL]LDWLYD GHOOD

&RQIHGHUD]LRQH,WDOLDQD $UPDWRUL H GHOOH LPSUHVH DUPDWRULDOL VXH DVVRFLDWH LQ FRRUGLQDPHQWR FRQ

O¶$]LHQGD 2VSHGDOLHUD &DUGDUHOOL GL 1DSROL´

%DQGLWR LO DSULOH GL TXHVW¶DQQR LO FRUVR KD SUHVR LO YLD QHOO¶DUFR GL XQ PHVH H LO PDJJLR D 1DSROL

SUHVVR OD VHGH GHO *UXSSR *ULPDOGL VL q WHQXWD OD JLRUQDWD LQDXJXUDOH H VRQR LQL]LDWH OH OH]LRQL

³$EELDPR UDJJLXQWR LQ WHPSL UDSLGLVVLPL ± SURVHJXH

0RQWLFHOOL

± O¶RELHWWLYR FKH FL HUDYDPR SUHILVVDWL

GL VRGGLVIDUH OH HVLJHQ]H GHL QRVWUL DUPDWRUL SHU O¶HVWDWH IRUPDQGR SURIHVVLRQDOLWj PHGLFKH GL

ERUGR TXDOLILFDWH H LPPHGLDWDPHQWH GLVSRQLELOL LQ JUDGR GL JHVWLUH DO PHJOLR OH TXHVWLRQL VDQLWDULH LQ

XQ FRQWHVWR PROWR SHFXOLDUH TXDOH q O¶DPELHQWH QDYH´

,O FRUVR FKH DYUj XQD GXUDWD GL RUH H WHUPLQHUj LO JLXJQR VL WHUUj SUHVVR O¶$]LHQGD

2VSHGDOLHUD &DUGDUHOOL GL 1DSROL ³*UD]LH DOOH DWWUH]]DWXUH G¶DYDQJXDUGLD GL FXL GLVSRQLDPR ± DIIHUPD

LO 'LUHWWRUH 6DQLWDULR

*LXVHSSH 5XVVR

SRVVLDPR JDUDQWLUH XQD IRUPD]LRQH WHFQLFRSUDWLFD GL DOWLVVLPR

OLYHOOR FKH FRQVHQWLUj DL PHGLFL FKH YRJOLDQR LQWUDSUHQGHUH OD FDUULHUD GL ERUGR GL UDIIRU]DUH OH

FRPSHWHQ]H SHU O¶LVFUL]LRQH QHJOL HOHQFKL GHL 0HGLFL GL ERUGR VXSSOHQWL SUHVVR LO 0LQLVWHUR GHOOD

6DOXWH´

1HOOD FRQVDSHYROH]]D FKH DO PHGLFR GL ERUGR SXz HVVHUH ULFKLHVWR GL DIIURQWDUH DQFKH VLWXD]LRQL

FRPSOHVVH LO &RPLWDWR VFLHQWLILFR KD ULWHQXWR QHFHVVDULR IRUQLUH JOL HOHPHQWL GL FRQRVFHQ]D EDVH XWLOL

VH QRQ LQGLVSHQVDELOL D JHVWLUH OH SULQFLSDOL XUJHQ]H,O FRUVR SURSRQH LQIDWWL XQ UDSLGR H DFFXUDWR

³UHIUHVK´ GHOOH FRQRVFHQ]H DO TXDOH ID VHJXLWR O¶HVHUFL]LR SUDWLFR VLD VX PDQLFKLQL GL DOWLVVLPR OLYHOOR

WHFQRORJLFR FKH VXO SUHSDUDWR DQDWRPLFR XPDQR DQFKH SHU DWWLYLWj UHODWLYDPHQWH VHPSOLFL FKH QRQ

SRVVRQR PDQFDUH QHO EDJDJOLR GL FRQRVFHQ]H QHFHVVDULH DG DIIURQWDUH FRQ VHUHQLWj OD PDJJLRU SDUWH

GHOOH FRQGL]LRQL DFXWH´

$QWRQLR 6DO]DQR

'LUHWWRUH 860$)6$61 &DPSDQLD H 6DUGHJQD DIIHUPD FKH TXHVWR SHUFRUVR

IRUPDWLYR UDSSUHVHQWD ³LO SULPR SDVVR GL XQ DSSURFFLR WHFQLFR VFLHQWLILFR GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH

SHU JDUDQWLUH XQD DGHJXDWD FRQRVFHQ]D GHOOH HPHUJHQ]H LQ FRQWHVWL SDUWLFRODUL FRPH TXHOOR GHOOH QDYL

SDVVHJJHUL´ ³$EELDPR DGHULWR FRQ HQWXVLDVPR D WDOH SURJHWWR ± DJJLXQJH

6DO]DQR

DQFKH FRPH

GRFHQWL UDYYHGHQGRQH OD SRWHQ]LDOLWj IRUPDWLYD H JDUDQWHQGR OD QRVWUD DWWHQ]LRQH DIILQFKp OD

FHUWLILFD]LRQH ILQDOH SRVVD GRSR LO QHFHVVDULR LWHU QRUPDWLYR GLYHQWDUH IRUPDOPHQWH WLWROR DELOLWDQWH´

³, PHGLFL FKH LQL]LDQR RJJL LO FRUVR D JLXJQR SRWUDQQR WXWWL HVVHUH LPEDUFDWL VXOOH QRVWUH QDYL´ ±

DIIHUPD

1LFROD 3ULQFLSH

UHVSRQVDELOH 8IILFLR GHO 3HUVRQDOH GHO *UXSSR *ULPDOGL

³6RQR YHUDPHQWH RUJRJOLRVR GL TXHVWR IDQWDVWLFR WUDJXDUGR ± DIIHUPD

0DULR 0DWWLROL

3UHVLGHQWH

&RQILWDUPD ± FKH FRQVHQWH GL GDUH XQD ULVSRVWD LPPHGLDWD DOOH QHFHVVLWj DYYHUWLWH GDOOH QRVWUH

&RPSDJQLH GL 1DYLJD]LRQH DFXLWHVL QHO SHULRGR SDQGHPLFR GL SRWHU GLVSRUUH GL WDOL LPSRUWDQWL ILJXUH

GL ERUGR´

5RPD PDJJLR

&RQWDWWL 6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH H 6WXGL

HPDLO

FRPXQLFD]LRQH#FRQILWDUPDLW

🔊 Listen to this