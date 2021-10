(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Città di

COMUNICATO STAMPA

PALESTRA S. LUCIA: AL VIA I LAVORI

Sono stati appaltati alla ditta Laudato Costruzioni i lavori di

ristrutturazione della palestra di Santa Lucia, per un importo complessivo di

340 mila euro finanziato dal Ministero degli Interni nell’ambito di un bando

del 2020 destinato all’efficientamento energetico e sviluppo territoriale

sostenibile.

I lavori saranno cantierati lunedì prossimo per una durata di 210 giorni

e sono previsti il rifacimento della copertura della palestra, la sostituzione

degli infissi esterni, l’adeguamento dei servizi igienici.

Intanto, sono in corso lavori di manutenzione anche alla palestra

dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII per consentirne il pieno

funzionamento non solo agli alunni del plesso scolastico ma anche alle

attività delle associazioni cittadine.

“Dopo le palestre di San Lorenzo e San Nicola di Pregiato – afferma il

Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore – mettiamo mano

anche a quella di Santa Lucia che ha subito danni dovuti al maltempo ma

anche ad atti di vandalismo. Uno sforzo enorme perché purtroppo fondi e

bandi sono pochissimi in ambito regionale e nazionale e gli uffici partecipano

a tutti quelli che sono disponibili. Basti pensare che a causa della pandemia

tutti i Comuni italiani hanno un buco economico di ben 22,8 miliardi di euro e

con le risorse finanziarie attuali possiamo intervenire per quanto possibile

per la manutenzione solo con gli operai comunali. Una grande mano la danno

gli stessi Istituti scolastici che nell’ambito della propria autonomia cercano

anche loro di intercettare fondi dai ministeri. Per questo, invito tutti a fare

attenzione e tutelare i beni e le strutture pubbliche che sono di ognuno di noi

perché di questi tempi è difficilissimo avere risorse”.

