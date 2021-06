(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 NEL 2017 UTILIZZARONO DELLE BOMBE FUMOGENE IN PIAZZA SAN MARCO DI

VENEZIA QUALE DIVERSIVO DURANTE UNA TENTATA RAPINA A MANO ARMATA

IN GIOIELLERIA, FACENDO PENSARE AD UN ATTENTATO TERRORISTICO.

ARRESTATI GLI AUTORI NELL’AMBITO DI UN INDAGINE INTERNAZIONALE CHE HA

COMPLESSIVAMENTE CONSENTITO DI ESEGUIRE 8 PROVVEDIMENTI NEI

CONFRONTI DI APPARTENENTI AD UNA BANDA ESTONE AUTRICE DI RAPINE IN

EUROPA PER UN MILONE DI EURO.

Nella scorse settimane I Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di

Venezia hanno concluso un importante operazione internazionale, coordinata dall’Agenzia

Europol, riuscendo a dare un nome agli autori di una tentata rapina in piazza San Marco

fumogene quale diversivo, una accesa sotto il campanile di quella piazza e l’altra nella

calle (via) retrostante la gioielleria, creando il panico tra i numerosi presenti, tanto da far

ipotizzare, in un primo momento, un attentato terroristico.

Nell’occasione i due malviventi, di cui uno armato di pistola, fecero irruzione nella

gioielleria fingendosi facoltosi turisti mentre altri due con un tempismo perfettamente

concordato, attivarono i fumogeni immediatamente prima e dopo l’azione criminosa.

Nonostante ciò i criminali, a causa dell’improvvisa reazione di una delle commesse che

attirò l’attenzione degli astanti battendo violentemente il pugno sulla vetrata

dell’esercizio commerciale, furono costretti a fuggire a mani vuote, riuscendo a dileguarsi

con disinvoltura tra le centinaia di persone presenti nella piazza senza lasciare tracce utili

alle indagini.

Sin da subito apparve chiaro trattarsi di una banda organizzata, dedita a questo tipo di

reati, anche perché il giorno prima della rapina, vicino Treviso, un giovane estone era

stato trovato in possesso di un fumogeno del tutto simile a quelli utilizzati nel corso

dell’azione criminosa. Tuttavia le prime indagini avviate non consentirono di collocarlo

sulla scena del crimine e pertanto l’indagine venne archiviata.

L’attivazione della cooperazione internazionale sul canale Europol consentì a distanza di

un anno di rilevare delle similitudini con altre rapine accadute in Europa, in particolare a

Bastia (Francia) il 05 maggio 2017, consentendo di isolare un autovettura con targa

estone utilizzata dalla banda per spostarsi in Italia e Francia, che risultò essere stata

multata qualche giorno prima della rapina veneziana proprio nella prima terraferma (loc.

Punta Sabbioni di Cavallino Treporti).

A seguito di tali nuove emergenze investigative, i carabinieri veneziani parteciparono ad

un meeting operativo presso la sede di Europol a L’AIA (Olanda) insieme ai colleghi

francesi, austriaci ed estoni, consentendo di evidenziare connessioni con altre due rapine

volta presso una diversa gioielleria sita nella città della Corsica del nord, tanto da

