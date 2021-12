(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Comune di Rimini

Open day per cani e gatti e adozioni consapevoli: i cuccioli non sono “giocattoli” da regalare ma esseri viventi da rispettare

Si avvicina il Natale e molti penseranno di regalare un cucciolo ai propri bambini o ai propri familiari. Gli animali, tuttavia, non sono oggetti o giocattoli ma esseri viventi da amare e accudire, richiedono attenzioni costanti e un impegno che dura per tutta la loro vita.

Cogliendo l’occasione dell’open day che si svolgerà oggi, sabato 18 dicembre al Canile Comunale di Rimini, l’Assessora con delega ai Diritti e Benessere degli animali Francesca Mattei, vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di effettuare adozioni consapevoli, per evitare che, dopo il primo periodo di euforia, gli animali possano essere lasciati in uno stato di mancato benessere che può arrivare al maltrattamento, che vengano abbandonati o che siano portati in canile a seguito di rinunce alla proprietà.

Prima di regalare un cucciolo, occorre riflettere sulle proprie disponibilità non solo di tempo e di spazi idonei, ma anche dal punto di vista economico e affidarsi a soggetti specializzati e competenti. Soprattutto nella prima fase di ingresso in famiglia, è inoltre opportuno essere seguiti da personale formato e appositamente preparato che possa strutturare percorsi pre-affido volti alla conoscenza delle caratteristiche etologiche della razza e della sua compatibilità con le esigenze dell’amico umano che dovrà prendersene cura.

Una adozione consapevole, che si tratti di un cane o di un gatto, durerà tutta la vita ma l’impegno richiesto sarà ricompensato dall’amore infinito che il nostro amico a quattro zampe saprà donarci.

Al fine di sviluppare una corretta cultura cinofila e un vantaggioso rapporto di convivenza con il cane, invitiamo tutti coloro che hanno un cane o che vorrebbero adottarlo a partecipare numerosi all’incontro da remoto, tramite piattaforma zoom, che si terrà mercoledì 22 dicembre dalle ore 20.00 alle 21.30. All’incontro tenuto dal dott. Fabio Vergoni Medico Veterinario comportamentista, con la presenza dell’Assessora Francesca Mattei.

