COMUNICATO STAMPA, ON. ROSSANA CANNATA: “SIRACUSA, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DI ULTIMA GENERAZIONE. PREVISTO UN INVESTIMENTO DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO PER UN ACCELERATORE LINEARE”

(AGENPARL) – mar 28 luglio 2020 *On. Rossana Cannata: “Siracusa, riqualificazione e ammodernamento dei

servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Previsto un

investimento di oltre 4 milioni di euro per un acceleratore lineare”*

*Siracusa, 28 luglio 2020 -* “Via libera alla riqualificazione e

all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di

ultima generazione a Siracusa per un importo di oltre 4 milioni di euro”.

Lo rileva il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata che,

tramite una virtuosa interlocuzione con assessorato regionale della Salute

e Asp di Siracusa, ha seguito sin dall’inizio la ripartizione delle somme

previste dal decreto dell’assessorato regionale della Salute, dipartimento

regionale per la pianificazione strategica, per il Programma del

complessivo importo di oltre 32 milioni di euro a seguito dell’assegnazione

di 24 milioni destinati dal Governo nazionale alla Sicilia per il

rinnovamento delle radioterapie oncologiche del Sud.

“Nello specifico – aggiunge la vicepresidente della commissione Antimafia –

per l’Asp di Siracusa l’intervento finanziato riguarda la fornitura in

opera di un nuovo acceleratore lineare (Linac) al presidio ospedaliero

Rizza per un importo complessivo di 4.142.110.00 euro a valere sulle

risorse di cui 2.850.000 di competenza statale, 150.000 euro regionale e

1.142.110 euro a carico del bilancio dell’Asp aretusea”.

Il deputato regionale continua: “Entro ottobre l’Asp di Siracusa acquisirà

i pareri propedeutici alla gara per la fornitura chiavi in mano del nuovo

acceleratore lineare per il quale si prevede sia la realizzazione di un

nuovo bunker sia l’ampliamento del corpo di fabbrica per ulteriori locali

per accogliere le nuove apparecchiature che implementeranno la radioterapia

oncologica di ultima generazione del presidio Rizza”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “Si dà così seguito a un considerevole

investimento che permetterà di implementare e di migliorare i servizi

sanitari territoriali. Si tratta di un’importante risposta a tanti pazienti

che, grazie a interventi simili, potranno notevolmente vedere ridotti i

disagi per accedere a terapie sempre più efficaci”.

