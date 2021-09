(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Roma Tpl ennesima debacle firmata Raggi

Il 17 settembre ci sarà uno sciopero sulla mobilità romana in particolare interessata saranno i lavoratori di Roma Tpl vessati da continui annunci e da altrettanti errori firmati Raggi, con il risultato di un affidamento bloccato dal tar fino al 17 novembre per un bando fatto male ed un ennesima proroga fino alla primavera 2022 data ultima da contratto; in tutto ciò più di mille lavoratori appesi da contratti interinali per mancate stabilizzazioni con stipendi di gran lunga inferiori per il settore; NON DIMENTICHIAMO che i 5 stelle in campagna elettorale promisero tutto il contrario di quanto hanno fatto in questi 5 anni; il nostro impegno e la nostra vicinanza è per i più di mille lavoratori e per le periferie romane che stanno ricevendo un ennesimo colpo a 5 stelle; è quanto dichiara in una nota l’On Marco Di Stefano candidato alle amministrative del 3/4 ottobre per il consiglio comunale di Roma nelle liste Forza Italia-Udc per Michetti sindaco.

🔊 Listen to this