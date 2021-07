(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 IL REFERENTE DEL NURSING UP PER LA STAMPA

ROMA, 30 LUGLIO 2021

COMUNICATO STAMPA

Sanità Nursing Up De

Palma: «I sindaci della

Marca Trevigiana

perseverano: vogliono

assumere infermieri

extracomunitari per

tappare le falle delle

carenze di organico,

specie quelle delle RSA!

«Per risolvere i problemi che ci

affliggono non servono giochi di

prestigio. Si abbia il coraggio di

pagare degnamente gli

infermieri italiani, e non si

cerchino soluzioni sbrigative che

rischiano solo di affossare la già

traballante qualità delle

prestazioni sanitarie offerte ai

nostri cittadini»

ROMA 30 LUG 2021 – «Non ci

sorprende, ma certo non manca di

creare sconforto, l’iniziativa dei

sindaci della Marca Trevigiana, che

in un recente incontro con il locale

Prefetto, per far fronte

all’inarrestabile fuga di infermieri

dalle Rsa, e alla conseguente

carenza di personale sanitario,

chiedono, incredibile ma vero, di

prorogare fino al 2023 la possibilità

di assumere operatori anche da

Paesi extraeuropei.

Viene da chiederci, inesorabilmente,

quale destino si prospetti per la

sanità italiana di fronte ad una

politica così superficiale che non

tiene conto, in alcun modo, della già

traballante situazione che stiamo

vivendo, da nord a sud, proprio a

causa di gestioni di questo tipo.

Già in passato siamo intervenuti su

questa materia, con il personaggio

di turno che cerca di coprire i buchi

con toppe “arrangiate” all’ultimo

minuto, che si rivelano alla fine

addirittura peggiori dei problemi

stessi».

Così Antonio De Palma, Presidente

Nazionale del Nursing Up

«Gli infermieri italiani sono tra i

pochi, in Europa, ad avere la

qualifica accademica di dottore: far

arrivare in Italia infermieri

extracomunitari, con tutto il rispetto

per queste persone, senza garantire

che il loro livello di studi sia analogo

alla nostra laurea, rappresenta un

fatto gravissimo.

E’ di pubblico dominio che ci sono

dei paesi in Europa che non

richiedono ai loro infermieri la

medesima preparazione

universitaria dei professionisti

italiani. Di conseguenza assumere

personale sanitario con queste

qualifiche significa mettere a rischio

la già febbricitante qualità della

nostra assistenza. Possibile che i

sindaci del Veneto non si rendano

conto che i cittadini della loro

regione non sono cittadini di serie B

e che quindi non meritano

un’assistenza di qualità più bassa?

Non siamo d’accordo con quanto sta

accadendo. Lo ripetiamo ancora una

volta, e per difendere le nostre idee

riprenderemo quelle battaglie, se

necessario, che hanno portato

migliaia e migliaia di colleghi nelle

piazze di tutta Italia. Sono

necessarie, seduta stante, strategie

mirate e soprattutto risorse

economiche per permettere ai nostri

infermieri, cioè alle professionalità

elevate di cui disponiamo, di non

scappare via, verso realtà sanitarie

all’estero, che oggi gli consentono di

avere stipendi che per noi sono

proibitivi.

Nel contempo, se si vuole che una

volta per tutte questa emorragia di

professionisti, in particolare nelle

RSA, si arresti, visto che da mesi è

sotto gli occhi di tutti una vera e

propria fuga del personale sanitario

dalle realtà private verso quelle

pubbliche, che non sono certo isole

felici, allora è arrivato il momento di

cominciare a pagarli degnamente,

senza pensare di sostituirli in fretta

e furia con figure che non

possiedono, nemmeno

lontanamente, il loro solido percorso

di studi. Appare evidente che

operatori sanitari con una

formazione inferiore a quella a noi

richiesta, una volta inseriti nel

nostro sistema, non saranno in

grado di offrire la medesima qualità

professionale ai cittadini, sia che si

tratti, come già detto, di colleghi

stranieri con percorsi di studi non

parificati ai nostri, sia che si tratti,

come il Veneto ha già provato a

fare, di operatori socio sanitari che

vengono avviati a miseri e sbrigativi

corsetti on line.

Non saranno certo questi “giochi di

prestigio” che permetteranno al

nostro sistema sanitario di uscire dal

tunnel in cui è finito. Un tunnel fatto

di carenze strutturali e di organico,

che solo un coraggioso, accurato e

capillare piano di assunzioni, potrà

invece trasformare in un percorso

reale di crescita e di garanzie per

tutti i cittadini».

Il Referente del Nursing Up per

la stampa

Alfredo Iannaccone

