Sanità, Infermieri Nursing Up, De Palma: «I dati del

indagine, realizzata con l’Organizzazione Mondiale d

prima che esplodesse l’emergenza Covid-19, mettevan

istituzioni sui numeri allarmanti degli attacchi agli op

triste e scabroso fenomeno delle violenze fisiche, riesp

prepotentemente con i fatti del Policlinico di Roma, n

affatto un evento eccezionale».

ROMA 13 OTT 2021 – «Poco prima che esplodesse l’em

precisamente nel mese di ottobre del 2019, il sindacato N

e portato a termine la sua ultima ed accurata indagine, sv

collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della San

Le nostre carte, i nostri dati, hanno tristemente anticipato

verificarsi oggi, giorno dopo giorno, all’interno degli osp

Abbiamo lanciato un allarme concreto alle istituzioni, co

richiesta/appello per ripristinare, all’interno dei nosocom

forze dell’ordine, soppressi da tempo in numerose realtà

Sud, con le nefaste conseguenze di abbandonare i nostri

salute, lasciati il più delle volte soli, alla mercé delle rea

parenti di pazienti o dei pazienti stessi.

I risultati della nostra indagine, perfettamente attuali nel

rappresentatività del fenomeno, sono sotto gli occhi di tu

Siamo entrati nel cuore di problematiche scabrose, fotog

quanto accadeva e accade oggi nelle realtà sanitarie itali

E naturalmente ci siamo guardati bene dal limitarci alla m

tutt’altro: noi abbiamo portato avanti, a latere dell’indagi

scriviamo, una concreta campagna anti-violenza, suppor

numerosi personaggi dello spettacolo, che prestarono la

parole per amplificare e rilanciare il nostro grido d’allarm

Insomma, il prezioso Survey, attesta che il fenomeno de

ai danni di infermieri e altri operatori sanitari nella nostr

poco allarmante: il 79% delle persone che subiva e sub

ospedali italiani, ahimè sono donne.

Violenza fisica, ma anche minacce, insulti, comportam

mortificare. Nella vita lavorativa di molti infermieri c

questo. Circa 1 su 10 (11%) ha ammesso, nel corso de

di subire violenza fisica sul lavoro, e addirittura il 4%

stato minacciato con un’arma da fuoco. Uno su due a

aver subito un’aggressione verbale.

Ma questi sono solo i principali dati della nostra inchiest

risposto migliaia di infermieri».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursi

«Cosa succede? Davvero le nostre accorate grida di allar

dimenticatoio? Davvero possiamo ritenere che l’episodio

colpita a bottigliate durante le proteste No Green Pass, c

violare la sacralità di un luogo di sofferenza come un osp

a essere considerato un triste ed isolato episodio?

No signori, noi non lo accettiamo!

D’altronde il nostro sindacato, da subito e pubblicamente

lacune di una legge che si limita a poca cosa in più del m

pene ai danni di chi commette violenze sui sanitari.

Una norma presentata “in pompa magna” ma dimostrata

impatto.

A cosa può servire inasprire la portata delle condann

strumenti idonei a prevenire e contrastare il fenomen

A cosa mai serve prevedere un Osservatorio sulla Violen

operare ex post e non ha certo gli strumenti per prevenir

manifestarsi di tale odioso fenomeno?

Alla nostra indagine, i cui risultati sono stati asseverati p

presenza di un rappresentante dell’Organizzazione Mond

giornata della loro presentazione ufficiale, hanno fatto se

pubbliche. Eppure non ci risulta che queste, almeno fino

state ascoltate.

In carenza dei presidi di Polizia interni, abbiamo propost

strutture di pronto intervento per la sicurezza all’interno

uomini qualificati ad agire prontamente in caso di emerg

quasi inutile, e talvolta addirittura dannoso, allertare le f

dall’esterno quando tutto si è già consumato, con un infe

che giacciono in un angolo con un occhio tumefatto, o c

refertare con dieci giorni di prognosi per essersi visti spa

schiena da un paziente fuori controllo.

E poi abbiamo proposto la costituzione di comitati di co

sempre all’interno delle realtà delle aziende sanitarie, pe

intervenire sull’Ente interessato prima che gli attacchi si

L’episodio del “raid punitivo” nel Policlinico di Rom

nuovo pericoloso squarcio sul fenomeno delle violenz

appare chiaro che accadrà ancora, allo stato dei fatti

di dubitare che sia così.

E allora ci chiediamo: fino quando si vuole mettere la te

come gli struzzi, e ignorare quanto accade davanti ai nos

quando gli infermieri saranno costretti, obtorto collo, ad

di punching ball, contro cui il paziente di turno o il paren

permettersi di sfogare la propria incontrollata rabbia, sot

delle istituzioni? Chi altri, oltre al Ministro della Salute e

Interni, chiosa De Palma preoccupato, sarà chiamato a c

peso per le conseguenze che discendono dall’aver ignora

