Il Sindaco Maurizio Rasero comunica che da alcuni giorni è possibile richiedere il cambio di residenza da pc o smartphone. Sul portale del Comune di Asti è disponibile un nuovo servizio che consente di inoltrare la richiesta di cambio residenza direttamente online.

L’Assessore Renato Berzano informa che è sufficiente accedere alla sezione “Come fare per”, scegliere “Anagrafe – certificati”, “cambio di residenza” e seguire le istruzioni per la compilazione del modello ministeriale, che verrà poi stampato, firmato dai maggiorenni appartenenti al nucleo famigliare interessato (come prevede la norma di riferimento), scansionato e ricaricato, con tutti gli allegati alla pratica.

L’utente dovrà, prima, identificarsi attraverso lo spid, la cie (carta d’identità elettronica) o cns.

Grazie ai campi chiusi e obbligatori si evita il rischio di pratiche irricevibili per errori o mancanza di documentazione. La procedura è chiara e semplice e permette ai cittadini di inviare tutta la documentazione senza la necessità di recarsi allo sportello.

Al termine della procedura i cittadini riceveranno una mail con la comunicazione della presa in carico da parte degli uffici di Anagrafe e potranno monitorare lo stato di avanzamento della pratica.

Questo servizio si aggiunge a quelli già accessibili sul portale:

Autocertificazione: una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche, dai gestori dei servizi pubblici e recentemente anche dai privati. Dal sito è possibile scaricare un modello precompilato che può poi essere sottoscritto dal dichiarante;

Prenotazione degli appuntamenti per l’emissione della cie e per la presentazione della pratica di residenza allo sportello;

Emissione di certificazione anagrafica relativa al nucleo di famiglia del richiedente;

Emissione di certificati di stato civile.

Inquadrando i QR code sottostanti tramite uno smartphone si potrà velocizzare l’accesso ai servizi di Anagrafe.

