(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 Città di

COMUNICATO STAMPA

NUOVO BANDO PER ISPETTORI AMBIENTALI E PROTEZIONE

CIVILE

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche di

adeguamento alle norme vigenti dei Regolamenti per il servizio di

volontariato di difesa ambientale e di Protezione Civile, nel mese di luglio

saranno avviati i bandi per reclutare nuovi Ispettori Ambientali Volontari e

nuovi Volontari di Protezione Civile che andranno ad affiancare il personale

oggi disponibile delle due importanti strutture comunali.

“I volontari della Protezione civile – afferma l’Assessore Germano Baldi

– sono l’ossatura fondamentale del sistema di prevenzione ed intervento e

sono da sempre un fiore all’occhiello della città, perfettamente inseriti nella

più ampia macchina organizzativa comunale chiamata a dare risposte

immediate in caso di emergenze. Sia i volontari della Protezione civile che gli

Ispettori Ambientali sono la più alta espressione di servizio offerto alla

comunità, in maniera gratuita, con passione, competenza, mettendo a

disposizione il proprio tempo libero, sottraendolo anche alle famiglie, per il

bene comune. Sono oltremodo bellissime esperienze di vita che invito, quanti

hanno la possibilità, a fare con entusiasmo”.

🔊 Listen to this