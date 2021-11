(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 NUOVI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

Inizieranno lunedì prossimo 22 novembre, i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Gaudio Maiori e via Foscolo che sarà interessata anche da lavori di messa in sicurezza, allargamento della sede stradale e realizzazione di un marciapiede.

L’intervento è finanziato dalla Regione Campania e dall’Amministrazione Servalli, per un importo di 123.528 mila euro, nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

“Metteremo in sicurezza un’area critica sia dal punto di vista della viabilità veicolare che pedonale – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore – un incrocio molto pericoloso teatro di molti incidenti. Un intervento che segue quelli realizzati in viale Marconi, via Palatucci e Santa Lucia realizzati negli anni scorsi”.

