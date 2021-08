(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 COMUNE di GIARRE

Provincia di Catania

NUOVA PIOGGIA DI CENERE VULCANICA

NELLA SERATA DI DOMENICA 29 AGOSTO 2021

Un nuovo evento parossistico avvenuto ieri sera ha provocato, dalle ore 19.00 alle ore 20.30

circa, una fitta pioggia di cenere vulcanica che ha ricoperto gran parte del territorio giarrese,

creando enorme disagio alla popolazione e alla circolazione stradale e vanificando tutti gli

interventi (in corso) che da qualche settimana, per l’ennesima volta, erano stati effettuati per la

pulizia delle strade da precedenti simili eventi.

Il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna nella stessa serata di ieri ha provveduto a contattare il

Governatore Regionale On. Nello Musumeci per sollecitare un’azione comune, insieme ai sindaci

del comprensorio colpito dagli eventi vulcanici, al fine di trovare una risposta adeguata e

definitiva mirata ad un inquadramento normativo del fenomeno che si sta ripetendo con

frequenze periodica. Prevista nella giornata di oggi l’emanazione di un’ordinanza sindacale per

disciplinare e limitare il traffico veicolare.

La protezione Civile Comunale ha stimato che ieri sera è caduta su Giarre una media di circa 2,1

Kg/mq di cenere vulcanica, con punte del territorio che hanno registrato circa 4 kg/mq.

Giarre 30/08/2021

