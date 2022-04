(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Non si ferma la strage nella logistica: muore per movimentare un frigo. USB: introdurre il reato di omicidio sul lavoro

Ancora una volta un lavoratore non tornerà alla propria famiglia dopo essersi recato al lavoro. È accaduto oggi, per l’ennesima volta, in un magazzino del Polo Logistico di Castel San Giovanni (Piacenza). Un operaio cinquantenne è stato trovato esanime questa mattina vicino al pesante frigorifero che stava movimentando, in un capannone del Polo. Inutili i soccorsi, intervenuti immediatamente anche con l’elisoccorso. L’accaduto è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Quello che sappiamo con certezza è che nella logistica non si sollevano piume e, stando ai dati ufficiali divulgati proprio oggi dall’Inail con riferimento al primo trimestre di quest’anno, i morti sul lavoro sono stati 189 con un drammatico incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e con un picco proprio nel settore dei trasporti e del magazzinaggio, con un +166,9% di incidenti rispetto al 2021.

E mentre in questo paese aumentano i morti di lavoro, i salari nel 2022 sono diminuiti del 2,89% rispetto il 1992 ossia trent’anni fa.

Conosciamo in anticipo quanto diranno i padroni circa questo caduto sul lavoro, il secondo oggi [dopo quello di Roma](https://www.usb.it/leggi-notizia/morire-al-ministero-degli-esteri-nella-giornata-internazionale-della-sicurezza-per-fermare-la-strage-introdurre-il-reato-di-omicidio-sul-lavoro-1404.html): diranno che era tutto a posto, che si è trattato di fatalità o errore umano. Quello che accade, però, è che sul lavoro e di lavoro si continua a morire.

È per questa ragione che USB, Rete IsideOnlus e ManifestA hanno presentato la proposta di legge per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e stanno raccogliendo firme per richiederne l’urgente discussione da parte della Camera.

Nessun imprenditore deve più potersi chiamare fuori dalla responsabilità della morte di un proprio dipendente, nessun lavoratore deve più uscire di casa nell’incertezza di non poter più vedere i propri cari.

USB Lavoro Privato Settore Logistica

Piacenza, 28 aprile 2022

🔊 Listen to this