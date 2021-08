(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Nella prima giornata delle Paralimpiadi di Tokyo, sono 4 le medaglie vinte dagli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Oro per Carlotta Gilli, record paralimpico con 1:02:65 nella finale dei 100 delfino S13 e per Francesco Bocciardo nei 200 stile libero S5 anche lui nuovo record paralimpico con 2:26:76.

Bronzi per gli atleti Francesco Bettella nei 100 metri dorso categoria S1 e per Monica Boggioni nei 200 metri stile libero S5.

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, ha espresso il suo compiacimento per le vittorie degli atleti della Polizia che continuano ad inorgoglire l’Italia.

Eccellenti risultati che confermano come la straordinaria tenacia e la forza di volontà siano gli ingredienti necessari per raggiungere importanti traguardi e superare gli ostacoli che la vita riserva.

Roma, 25 agosto 2021

