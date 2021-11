(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 “MUOVINSIEME”, LA ASL ROMA 5 NELLE SCUOLE PER PROMUOVERE SALUTE

“Un miglio al giorno intorno a scuola”, crescono entusiasmo e adesione delle istituzioni scolastiche

Oltre 10 le classi degli istituti scolastici del territorio della ASL Roma 5 che hanno aderito con entusiasmo a “Muovinsieme” e sono in aumento le adesioni. Il progetto mira a ridurre la sedentarietà degli alunni durante le ore di lezione svolgendo contemporaneamente anche attività educative e didattiche.

“Come gruppo Scuola che Promuove Salute (SPS) – spiega Martina Ciardiello, referente gruppo SPS ASL Roma 5 – vogliamo portare questo progetto dentro ogni scuola primaria, affinché il maggior numero di bambini possa beneficiare dei vantaggi del movimento. Porteremo il progetto Muovinsieme in tutte le scuole. Dopo Artena, Colleferro, Marano Equo, Subiaco, Mentana e Marcellina si è aggiunto anche Palestrina. Contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere a scuola sono gli obiettivi principali di questo progetto che sostiene bambini e ragazzi nel fare movimento durante l’orario scolastico. In linea con gli interventi considerati efficaci, e raccomandati, coniuga la pratica dell’attività fisica (il camminare) con la possibilità di apprendere in un luogo altro dalla classe (didattica all’aperto), favorendo e valorizzando anche gli aspetti di socializzazione e relazionali. La convergenza degli obiettivi (salute ed educazione) tra Asl e Scuole, la condivisione dei processi e la nascita di preziose alleanze con i diversi portatori di interesse (Amministrazioni locali, Associazioni, famiglie, …), sono i suoi principali punti di forza”.

IL PROGETTO

Un miglio al giorno intorno alla scuola propone agli insegnanti, senza rinunciare alla qualità della didattica svolta in classe, un intervento per ridurre la sedentarietà degli alunni durante le ore di lezione: camminare, dalle 3 alle 5 volte a settimana, per circa un miglio (1.600 metri) o 20’, in prossimità della scuola, svolgendo anche attività educative e didattiche. Quest’azione permette di allenare il fisico e ossigenare la mente. Inoltre, modificare la routine della quotidianità a scuola in maniera attiva, permette a insegnanti e bambini/ragazzi di vivere uno spazio completamente nuovo, la realtà intorno alla scuola, in cui inserire elementi della didattica con riscontri sorprendentemente positivi.

