COMUNICATO STAMPA – MUNICIPIO ROMA VI

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 ROMA – MUNICIPIO VI : “INCENDIO MALAGROTTA NON SIA PRETESTO PER NON CHIUDERE ROCCA CENCIA.”

Roma, 16 Giugno. “Nella giornata di ieri si è verificato il disastro, preannunciato da tanti, ma che nessuno voleva vedere. L’incendio del TMB di MALAGROTTA rischia di mandare al collasso il già delicato ciclo dei rifiuti della capitale. Da Raggi a Gualtieri nulla è cambiato, con milioni di euro spesi per risultati inesistenti. Ad oggi l’unico TMB in attività rimane quello di Rocca Cencia, ma che ovviamente non può farsi carico dei rifiuti dell’intera Capitale. La situazione è già al collasso dal punto di vista impiantisto, come lo è anche la tolleranza dei cittadini del territorio.

I conferimenti presso i due tmb di malagrotta erano i maggiori della capitale, ed in tutti questi anni, tranne che sugli annunci, nessuno ha fatto nulla per ricercare alternatove e prevenire il disastro. Ricordiamo al Sindaco Gualtieri che i residenti, così come la maggioranza di centro destra che governa il Municipio, si sono già espressi con forza sul futuro di Rocca Cencia, e non accetteranno mai ulteriori passi indietro da parte dell’amministrazione comunale.

Come Lega chiediamo un incontro urgente con il Sindaco per capire realmente come stanno le cose e per conoscere i reali tempi di chiusura dell’impianto, anche alla luce di quanto accaduto ieri. Il territorio non può più attendere.”

Lo dichiara in una nota Emanuele Licopodio, capogruppo Lega Salvini Premier nel Municipio Roma VI – ‘Le Torri’

