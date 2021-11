(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Municipio II, De Salazar (Lega) “Mancano 100 unita’ di personale, servizi paralizzati”

“Gli uffici del II Municipio sono sotto organico: mancano 100 unità di personale, di cui 20 posizioni organizzative. Dall’ufficio tecnico a quello del commercio fino alla direzione servizi sociali, privo tra l’altro del Dirigente, e agli uffici anagrafici: tutti i servizi sono sotto organico, e questo genera notevoli disagi e ritardi all’utenza. Un esempio? Basti pensare ai cambi di residenza fermi in alcuni casi da oltre 6 mesi, agli appuntamenti per i rinnovi delle carte di identità scadute dove le prime disponibilità arrivano ad aprile maggio 2022 oltre alle notevoli domande di occupazione di suolo pubblico rimaste inevase da tempo.

A rendere tutto ancora più grave, la totale mancanza, nelle linee programmatiche del presidente del Municipio, di qualunque menzione alla problematica o proposta per la sua risoluzione. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza: per questo motivo presenterò un emendamento al documento di programmazione del quinquennio 2021 – 2026 in discussione giovedì prossimo nella seduta del consiglio municipale al fine di risolvere una volta per tutte questa stortura insostenibile”.

Lo dichiara il Capogruppo della Lega in Municipio II, Francesco De Salazar

