Variante della Tremezzina: la Statale Regina resterà chiusa per almeno quattro mesi. Il maxi-cantiere per la realizzazione della nuova strada sul Lago di Como preoccupa i residenti e gli operatori turistici, soprattutto a causa dei tempi lunghi dei lavori.

Oggi, durante la seduta del Consiglio Regionale della Lombardia in programma a Palazzo Pirelli, il consigliere del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba presenterà una mozione urgente per riproporre la creazione di un tavolo tecnico chiamato a gestire gli inevitabili disagi che sorgeranno.

Raffaele Erba dichiara:

"Oggi in Consiglio formulerò nuovamente la proposta che avevo già presentato a dicembre 2018, poi respinta in aula. Sarà fondamentale promuovere un tavolo tecnico di lavoro coinvolgendo tutti gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e i rappresentanti di categoria per fronteggiare questa emergenza che rischia di generare gravi ricadute sul territorio".

"Purtroppo Regione Lombardia non si è fatta trovare pronta e arriverà in ritardo di due anni. L'auspicio è che il mio atto non venga cassato una seconda volta".

"Oltre al tavolo dove verranno coinvolte le parti interessate e gli stakeholders, nella mozione chiederò che ci sia la massima trasparenza e un costante aggiornamento pubblico sulle evoluzioni e sulle decisioni prese in modo tale che chi vive nei territori possa essere costantemente informato dei passi compiuti".

"Sono diversi i nodi da sciogliere, in primis la regolazione del traffico ordinario ma anche la gestione e il trasporto dei materiali di scavo con la garanzia che i mezzi di emergenza possano continuare ad operare senza ostacoli".

> Milano, 29 giugno 2021

Maurizio Iannitti

