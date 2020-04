COMUNICATO STAMPA – MONTECATONE, VIA LIBERA AL RICOVERO DI PAZIENTI POST-COVID NEGATIVI AL TAMPONE

(AGENPARL) – sab 18 aprile 2020 Montecatone, via libera al ricovero

di Pazienti post-Covid negativi al tampone

Novità anche per l’accesso dei caregiver per degenti con individuate necessità | Per Day Hospital e visite di valutazione i criteri di accesso saranno definiti nei prossimi giorni

Montecatone (Imola), 18 aprile 2020 – L’Unità di Crisi istituita al MRI a seguito dell’emergenza Coronavirus ha assunto, a fronte di un quadro d’insieme che va lentamente ma progressivamente migliorando, alcune importanti decisioni immediatamente operative. Vediamole insieme.

Ricoveri

I pazienti post-Covid negativi al tampone provenienti da altri ospedali saranno accolti in degenza post acuti o, sulla base di specifiche condizioni cliniche, in Area Critica. Lo status Covid19 dei medesimi, come disposto dallo staff infettivologo di Bologna, sarà classificato sospetto fino a trenta giorni dal primo tampone negativo. Per i ricoveri in Day Hospital e le visite di valutazione, invece, i criteri di accesso saranno definiti nei prossimi giorni per un possibile avvio dopo il 3 maggio.

Riabilitazione

Sono iniziate da qualche giorno e proseguono con ottimi risultati le attività riabilitative personalizzate nel parco dell’Istituto in modalità uno a uno; presto sarà aggiunta una postazione per il tennis tavolo. La sala informatica sarà riaperta con accesso individuale per i pazienti no Covid con la supervisione degli educatori professionali.

CaregiverImportante novità per quanto riguarda l’assistenza dei caregiver che, spesso, sono gli stessi familiari dei Pazienti: per i degenti con effettive ed individuate necessità, sarà consentito l’accesso di un caregiver, con idonee protezioni e comportamenti, sotto la supervisione del personale di reparto, al fine di addestrarlo e programmare la dimissione del paziente.

🔊 Listen to this