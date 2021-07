(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 MONTECATONE SPERIMENTA IL WHEELCHAIR FLYING DISC (FRISBEE IN

CARROZZINA)

Una nuova disciplina sportiva per migliorare una serie di abilità in carrozzina durante

il percorso riabilitativo

Imola, 05 luglio 2021 – Una novità importante per i pazienti di Montecatone che, nel parco storico

della struttura, hanno sperimentato una nuova disciplina sportiva: il Flying Disc in carrozzina. I

tecnici FIFD (Federazione italiana Flying Disc) di Bologna, in sinergia con i terapisti occupazionali di

Montecatone, hanno fatto provare ad alcuni pazienti dell’Unità Spinale questa nuova attività e

insegnato le nozioni basilari di lancio.

Il Wheelchair Flying Disc è un insieme di discipline sportive relativamente nuove che prende

spunto da quelle praticate all’interno della Federazione Mondiale Flying Disc (WFDF – Word Flying

Disc Federation) come il Wheelchair Ultimate, uno sport di squadra in cui i partecipanti devono

passarsi la palla con regole simili a quelle del basket, il Wheelchair Disc Golf in cui i dischi

rimpiazzano palline e mazze, e le buche sono sostituite da canestri e il Wheelchair Accuracy una

sorta di tiro a segno con cui colpire i bersagli con il disco.

La proposta di questa nuova disciplina nel percorso riabilitativo ha l’intento di adattarsi ai diversi

livelli di autonomia raggiunti dai pazienti. Per le loro caratteristiche queste discipline sono in grado

di accompagnare il percorso riabilitativo a vari livelli, potendo passare dallo sport in carrozzina in

movimento allo sport in carrozzina statico, fino ad arrivare allo sport in piedi. Una proposta quindi

modulabile a seconda delle autonomie di ogni persona.

«Il Wheelchair Flying Disc è un’attività interessante per migliorare una serie di abilità in carrozzina

che i pazienti, soprattutto in fase acuta, hanno solo parzialmente, tra cui ad esempio l’equilibrio e

la rotazione del tronco e di conseguenza l’attivazione di diversi muscoli per la gestione del proprio

equilibrio» spiega Roberta Vannini, coordinatrice della Terapia Occupazionale di Montecatone.

«Le lezioni hanno dato delle ottime risposte e numerosi spunti di miglioramento – hanno

commentato i tecnici della FIFD; abbiamo cercato di approfondire sempre di più l’offerta didattica

per cercare di trovare ogni volta nuovi spunti su cui poter spingere i pazienti a migliorarsi. Siamo

molto contenti e stupiti del fatto che riescano a fare ottimi lanci, cosa che per noi non era scontata.

Cosi come abbiamo notato che giocando, con la scusa di voler a tutti i costi afferrare il disco,

tendono involontariamente a staccarsi dalla carrozzina e perdere un po’ quella “paura” di ribaltarsi,

quindi si staccano da questa concezione di essere legati alla sedia ed essere un po’ più liberi».

