(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Montani (Lega): “Manovra: via limite Isee su superbonus”

ROMA, 08 NOV – “Dalla manovra che sta nascendo dovrà essere stralciato il limite Isee per l’accesso al Superbonus 110% nei confronti dei proprietari di abitazioni unifamiliari: non è possibile escludere da questo importante sostegno tante famiglie, tanti cittadini già provati dalla crisi economica scaturita con la pandemia. La Lega sta lavorando perché nessuno venga penalizzato: in una fase delicata come questa servono equità e sostegni concreti o si rischia di frenare la ripresa”. Così il senatore della Lega Enrico Montani, capogruppo in commissione Finanze a Palazzo Madama.

