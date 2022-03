(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Migliaia di imprese a rischio sanzione se non comunicano la PEC

Cosa fare per evitare la multa

Pisa, 29 marzo 2022. L’obbligo per le imprese di possedere una PEC, di iscriverla nel Registro

delle imprese e di mantenerla attiva non è certo una novità: l’adempimento vige dal 2008 per le

società e dal 2012 per le imprese individuali. Oggi, con il Decreto Semplificazioni del luglio 2020,

però, scattano le sanzioni.

Solo a Pisa sono circa ottomila i soggetti che risultano non in regola e che a breve riceveranno le

sanzioni che potranno arrivare fino a 2.064 euro. Ma non solo, tutti coloro che non provvederanno

a comunicare un indirizzo PEC valido e attivo al Registro Imprese avranno un domicilio digitale

assegnato dalla Camera di Commercio dove, da ora in poi, saranno notificati tutti gli atti della

pubblica amministrazione (comprese le multe e le cartelle esattoriali!). Il domicilio digitale sarà

consultabile dal Cassetto dell’imprenditore.

Come comunicare la PEC della tua impresa al Registro Imprese

Una volta acquistata una PEC presso uno qualsiasi dei gestori autorizzati da AGID, la

comunicazione dell’indirizzo al Registro Imprese va effettuata esclusivamente per via telematica. Si

tratta di una pratica semplice e gratuita. Dal sito domiciliodigitale.unioncamere.gov.it scorrendo

la pagina, si deve cliccare su Vai a pratica semplice.

Sei ancora in tempo per evitare la sanzione!

Per verificare di essere in regola si deve consultare il Cassetto digitale dell’imprenditore con il

proprio SPID o la CNS e scaricare gratuitamente la visura per controllare di avere iscritto la PEC

dell’impresa valida e attiva. Se il Cassetto digitale non è stato attivato è possibile farlo velocemente

da impresa.italia.it: dal cassetto è possibile scaricare, anche da dispositivo mobile, gratuitamente,

in ogni momento e senza file agli sportelli non solo la visura aggiornata della propria impresa, ma

anche tutti gli altri documenti ufficiali depositati al Registro Imprese.

Per avere maggiori informazioni

Collegarsi al sito domiciliodigitale.unioncamere.gov.it

Info