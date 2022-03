(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 Merlo: Ucraina, importante e significativa iniziativa della Regione Piemonte.

“La cultura della solidarietà e dell’accoglienza sono particolarmente attive in Piemonte. Non solo per le iniziative concrete e molteplici delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti cattolici e laici che si stanno prodigando per la raccolta di tutto ciò che può supportare e aiutare l’arrivo di migliaia di profughi dall’Ucraina, ma anche da parte delle istituzioni. Di tutte le istituzioni.

Nello specifico non si può non apprezzare l’iniziativa di oggi della Regione Piemonte per far sì che bambini ucraini malati oncologici possano trovare le giuste ed immediate cure nella nostra Regione al Regina Margherita.

Una iniziativa, questa, che conferma ancora una volta come di fronte alle difficoltà che caratterizzano il nostro tempo, la cultura della solidarietà e la cultura della sussidiarietà rappresentano e sono tasselli fondamentali non solo della società nelle sue multiformi espressioni ma anche, e soprattutto, delle istituzioni. E l’iniziativa della Regione Piemonte per i bambini ucraini malati è, sotto questo versante, quantomai importante e significativa”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.

