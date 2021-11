(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Merlo e Maurino: 118 a Pragelato, adesso basta con lo smantellamento sanitario.

“Pragelato non può e non deve rinunciare al medico del 118. Lo smantellamento dei servizi, soprattutto di quelli riconducibili al settore socio assistenziale, non possono essere messi in discussione con disinvoltura e superficialità. Pragelato è sempre stato sede di questo servizio sanitario a vantaggio di questa comunità e di molti altri paesi della Via Lattea e della Val Chisone. Non basta un approccio ragionieristico e burocratico per motivare la cancellazione di una presenza medica qualificata a Pragelato.

È giunto il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità. Per il bene del territorio e dei cittadini e non per uno sfizio degli amministratori locali”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato.

Mauro Maurino, Vice Sindaco Pragelato.

