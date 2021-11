Comunicato stampa – Merlo. Con Lorusso torna la Città metropolitana.

(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Merlo. Con Lorusso torna la Città metropolitana.

“Finalmente abbiamo un Sindaco metropolitano che vuole governare un territorio metropolitano. Tutti ci rendiamo conto che la Città metropolitana di Torino è difficile da governare per la sua composizione territoriale. Ma è un fatto oggettivo che in questi anni la Città metropolitana è stata caratterizzata da un eccessivo e quasi esclusivo ‘torinocentrismo’ che ha, al contempo, impedito di governare l’intero territorio della ex Provincia di Torino. Mi riferisco, in particolare, a tutti i comuni – che sono la stragrande maggioranza – della seconda cintura torinese che richiedono una diversa e miglior gestione: dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie di comunicazione alla cultura, dall’istruzione al turismo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. E con le recenti dichiarazioni politiche e programmatiche di Stefano Lorusso, neo Sindaco di Torino, la Città metropolitana ritrova finalmente il suo suolo e la sua funzione istituzionale dopo troppi anni di sostanziale irrilevanza politica.

Sotto questo profilo, è necessaria la massima collaborazione politica e istituzionale da parte di tutti i Comuni – in particolare proprio quelli della seconda cintura torinese – per far sì che decolli un progetto di crescita e di sviluppo dell’intera Città metropolitana dove la presenza negli organi dirigenti sia espressione dei vari territori e non solo riconducibile alle singole appartenenze politiche e partitiche. A cominciare, ad esempio, dal pinerolese dove la presenza del Sindaco della ‘città capofila’, Pinerolo, non può che essere un elemento portante della futura composizione degli organi amministrativi e politici.

Per il momento, comunque sia, si tratta di un inizio positivo ed incoraggiante per il futuro dei nostri territori. E le intenzioni del Sindaco di Torino Lorusso, sotto questo profilo, sono importanti e significative e vanno incoraggiate e sostenute con forza e convinzione”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci.

09/11/2021

