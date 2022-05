(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 COMUNICATO STAMPA / 5 maggio 2022

Mercato immobiliare trentino, crescita al 7%

TRENTO. È positivo il saldo delle compravendite immobiliari in Trentino nel primo trimestre del 2022: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, che corrispondono a quanto rilevano le agenzie immobiliari di FIMAA, il numero degli acquisti di immobili è salito del 6,81% nel periodo gennaio-febbraio 2022 rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente. «Un dato che ci fa essere positivi, in un momento che è tuttavia ancora molto delicato» commenta il presidente dell’associazione Severino Rigotti.

È stato presentato stamattina, nella sede di Confcommercio Trentino, il consueto report trimestrale sul mercato immobiliare in provincia di Trento curato da FIMAA Trentino, l’associazione delle Agenzie immobiliari guidata da Severino Rigotti.

«La nostra categoria copre – spiega Rigotti – circa il 50/60% del mercato immobiliare, con una tendenza alla crescita, il che ci fa molto piacere perché è il segnale che la gente si rende conto quanto sia prezioso il nostro lavoro, in termini di garanzia e tutela. La compravendita immobiliare presenta molti aspetti critici che solo un professionista sa affrontare nella sua totalità».

«I notai trentini – ha detto il presidente del Collegio notarile di Trento e Rovereto Orazio Marco Poma – registrano una crescita del 22% degli atti notarili relativi agli immobili ad uso abitativo. Crescono anche i terreni con un +15% ed il comparto commerciale/industriale, con un +44%. Parallelamente, crescono anche gli atti relativi ai mutui (nuove stipule o rinegoziazioni), per un valore che raggiunge il +25%. L’impressione è che la voglia di casa sia sostenuta, anche se una crescita a doppia cifra difficilmente potrà essere mantenuta nel corso dell’anno. È più verosimile che si tratti di un momento particolare che nei prossimi mesi si normalizzerà su valori meno eclatanti. In generale, tuttavia, si può dire che il mercato è sano».

