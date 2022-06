COMUNICATO STAMPA – Mengoni scelto da Pirelli, le congratulazioni del sindaco Stirati

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Il ceramista eugubino protagonista con una sua opera del report annuale dell’azienda produttrice di pneumaticiMengoni scelto da Pirelli, le congratulazioni del sindaco Stirati

“Il suo un modello di artigianato che sa guardare in avanti, fondendo costantemente storia e capacità di innovare”

GUBBIO (13/06/2022) – Un successo davvero importante quello del ceramista Giovanni Mengoni, scelto come protagonista del Pirelli Annual Report. L’artista eugubino è stato selezionato dalla multinazionale leader nella produzione di pneumatici per il suo bilancio consolidato, molto più che un report annuale, vero e proprio racconto di 150 anni di storia dell’azienda. “A beautiful place. The art of manufacturing” è il titolo del report, un progetto che fonde fabbrica e bellezza, materia e processo creativo, mondo della manifattura e mondo dell’arte. E il ceramista eugubino ha saputo benissimo sposare il progetto, visitando lo stabilimento di Settimo Torinese e ispirandosi per l’opera “Il Giardino del tempo”, scelta da Pirelli per l’abilità “con la quale la dimensione manuale assume un ruolo decisivo nella descrizione artistica, ben rappresentando la storia di questa fabbrica piemontese”. La terracotta lavorata da Mengoni, modellata esclusivamente attraverso il tornio, “parla per contrasto della visione contemporanea dello stabilimento, il primo per avanzamento tecnologico e adesione al modello di industria 4.0 di Pirelli”.

A complimentarsi con l’importante traguardo di Mengoni è oggi il sindaco Filippo Stirati, che sottolinea la capacità del ceramista eugubino “di coniugare passato e presente, rendendo, con il traguardo che ha raggiunto, conferma di ciò che stiamo sostenendo da tempo: la necessità di rilanciare il nostro artigianato aprendosi al confronto e innovando, dialogando tra tradizione e innovazione. E’ ciò che stiamo facendo con il Muam e l’Università dei Mestieri, nel dialogo sempre aperto con realtà come l’Accademia delle Belle Arti e con il mondo del Design, e nel bisogno forte di una formazione che supporti questo incontro. Fino a che, come la storia di Mengoni dimostra, il nostro artigianato saprà aprirsi e confrontarsi guardando in avanti, non potrà che aprirsi un futuro importante e fecondo”.

🔊 Listen to this