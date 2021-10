(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Matone (Lega) “Vicinanza al candidato Presidente Naso attaccato dal PD per le sue origini calabresi”

“La comunita’ calabrese e’ una grande risorsa per Roma. Domenico Naso, calabrese doc candidato Presidente per la Lega al XIV Municipio sara’ una guida autorevole e capace.

Lo ha dichiarato Simonetta Matone,candidata Prosindaco per la Lega al Campidoglio.

Gianandrea Sapio

