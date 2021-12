(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Matone (Lega) “Per fare politica ho lasciato 2 anni prima la Magistratura”

“Quando un magistrato sceglie di entrare in politica, si deve ‘licenziare’ dal suo datore di lavoro che è lo Stato, o meglio i cittadini. Per fare il consigliere comunale mi sono dimessa ad agosto scorso da Sostituto Procuratore Generale della Corte d’Appello di Roma. L’ho fatto anticipando di quasi 2 anni l’uscita. Solo dopo ho iniziato la campagna elettorale. Se sei magistrato non dovresti neanche metterti in aspettativa e vedere come vanno le elezioni. Per molti miei colleghi fortemente politicizzati, è stata una costante. Ora tutti se ne accorgono per il caso Maresca che è in servizio a Campobasso ma anche consigliere comunale a Napoli, per il centrodestra”

Lo ha dichiarato Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio.

Roma 8 dicembre 2021

Gianandrea Sapio

