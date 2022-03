(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 [Comune di Rimini]

Rimini 28 marzo 2022

Vista la disposizione della Presidente, il Consiglio Comunale è convocato in seduta di 1° convocazione in modalità mista, sia telematica mediante videoconferenza sia in presenza, nella giornata di martedì 29 marzo alle ore 18,30 per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno indicati nell’allegato.

La seduta è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti, con l’obbligo di indossare la mascherina ed esibire il green pass.

La seduta è disponibile in diretta streaming: