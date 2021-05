(AGENPARL) – lun 31 maggio 2021 MARINA MILITARE: IL CENTRO SPORTIVO REMIERO DI SABAUDIA OSPITERÀ LA III PROVA DELLA WORLD ROWING CUP (COPPA DEL MONDO DI CANOTTAGGIO)

A 43 anni dal Trofeo Bertocco torna a Sabaudia il canottaggio internazionale

Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #UnMarediOpportunità #NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina militare (www.marina.difesa.it)

A 43 anni di distanza dallo storico Trofeo Bertocco il canottaggio internazionale torna a Sabaudia: dal 4 al 6 giugno presso il Centro Sportivo Remiero della Marina militare si disputerà la III Prova della World Rowing Cup, la Coppa del Mondo di Canottaggio.

Ultima regata prima delle Olimpiadi di Tokyo, la World Rowing Cup consentirà ai canottieri di tutto il mondo di gareggiare su un bacino che è molto simile, per condizioni ambientali, a quello giapponese dove si svolgeranno le regate olimpiche.

“Il Centro Sportivo Remiero della Marina militare aprirà, per tre giorni, le sue porte al mondo intero – spiega l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, Capo Ufficio Affari Generali della Marina militare – Siamo pronti ad accogliere con molto entusiasmo gli oltre 300 atleti per un momento di sport di esperienze ed emozioni ai massimi livelli e di grande condivisione. Lo svolgimento della III Prova di Coppa del Mondo è la dimostrazione che lo sport può aiutarci a ripartire e a superare l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nell’ultimo anno. Un’opportunità di guardare avanti e di farlo tutti insieme”.

All’importante evento di livello internazionale, sostenuto dalla Regione Lazio, Comune di Sabaudia, Provincia di Latina, CONI e FIC, prenderanno parte 317 atleti provenienti da 25 nazioni per un totale di 147 equipaggi. Saranno disputate 84 regate delle quali 13 finali di specialità olimpiche e 5 non olimpiche. Sono accreditate 25 testate giornalistiche da tutto il mondo e saranno trasmessi 225 minuti di diretta televisiva “world wide” e streaming. L’Italia, Paese ospitante, sarà rappresentata da 98 canottieri tra i quali anche 8 atleti della Marina militare e due allenatori, che difenderanno i colori azzurri.

La Marina militare mette a disposizione del Comitato Organizzatore tutte le proprie strutture, dalla Caserma Piave alla “boat house”, per accogliere le delegazioni che giungeranno da ogni parte del mondo, nonché la sua moderna torre di arrivo, ubicata lungo le sponde del lago di Paola, dotata di avanzate tecnologie di cronometraggio e rilevazione tramite fibra ottica di ultima generazione.

Fattiva sarà anche la collaborazione sul campo di tutto il personale militare di Mariremo Sabaudia durante le 3 giornate di regate. “La Marina militare sostiene ed incentiva da sempre, con determinazione, la pratica degli sport ed in particolare quelli remieri e a connotazione acquatica anche perché l’acqua è il nostro elemento naturale distintivo – illustra l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto – Supportare e sostenere i nostri atleti per noi è una missione perché essi apportano un contributo importante per lo sport italiano. Sport e mondo militare sono accomunati da molti valori quali il sacrificio, il coraggio, la generosità, la lealtà, lo spirito di equipaggio”.

“Un ringraziamento è doveroso nei riguardi di coloro che ci affiancheranno in questo grande evento – conclude l’Ammiraglio – Il presidente del CONI Giovanni Malagò che nel supportare gli ammodernamenti del Centro Remiero ha mostrato stima e fiducia nella Marina e nelle professionalità delle sue donne e dei suoi uomini ed il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, per la collaborazione che ci lega da molti anni. Un grazie sentito va anche al Comune di Sabaudia, alla Provincia di Latina ed alla Regione Lazio per il ruolo da ognuno di essi svolto nella concretizzazione di questo ambizioso progetto sportivo. Infine un ringraziamento ed un in bocca al lupo va alle rappresentanze degli altri gruppi sportivi militari e di corpi armati dello Stato che saliranno in barca assieme agli atleti della Marina Militare e difenderanno con tenacia e passione i colori azzurri”.

Scarica le foto – Copyright Marina MilitareAPPROFONDIMENTI

PROGRAMMA:

Venerdì 4 giugno dalle ore 9.30: qualificazioni.

Sabato 5 giugno: semifinali e finali delle specialità non olimpiche.

Domenica 6 giugno a partire dalle 10.35: finali delle quattordici specialità olimpiche

L’evento si svolgerà a porte chiuse per via dell’emergenza pandemica ma le regate saranno trasmesse in diretta streaming dalla federazione mondiale attraverso il sito worldrowing.com. Per l’Italia la copertura dell’evento sarà assicurata dalla RAI.

Il Comitato Organizzatore, con il supporto della Marina militare, ha potuto contare sulla collaborazione di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Esercito, Guardia Costiera e circolo remiero The Core, per gli aspetti logistici correlati. Grazie al protocollo siglato dal Comitato con il MIUR si potrà contare anche sul supporto di 270 volontari civili e appartenenti ad istituti scolastici. Importante anche la partnership pluriennale con la Proprietà Scalfati e la collaborazione determinate dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.

MARIREMO SABAUDIA

Il Centro Sportivo Remiero della Marina militare sorge a Sabaudia, città di fondazione della provincia di Latina, incastonata nel Parco Nazionale del Circeo. Ha assunto l’attuale denominazione nel 2003 e ha raccolto l’eredità della Scuola Centrale Remiera della Marina militare che venne istituita nel 1961. Adagiato lungo le sponde del lago di Paola ad oggi vi vengono praticati canottaggio, canoa e Kayak ad alti livelli. Un connubio solido e duraturo quello tra la città pontina e Mariremo che è stato suggellato, il 19 settembre del 2010, con la concessione della cittadinanza onoraria alla Marina militare per meriti sportivi e per l’attività che la Forza Armata svolge a favore dei giovani. Il Centro Sportivo Remiero della Marina Militare si estende su una superficie totale di 45.000 metri quadri suddivisi tra Caserma Piave, zona operativa e palazzina alloggi. Gode di una posizione privilegiata con le sue strutture ubicate a ridosso del lago di Paola e per il clima mite che caratterizza Sabaudia e che consente di potersi allenare tutto l’anno. Il bacino, racchiuso tra le dune e l’entroterra, con la sua conformazione stretta e lunga, è compatibile con tutte le distanze degli allenamenti federali, dai 2000 ai 6000 metri ed è idoneo anche allo svolgimento delle regate di fondo. Durante tutto l’anno inoltre gli atleti possono contare sull’impostazione del campo di gara con 8 corsie e punti di riferimento per poter simulare le regate. Non da ultimo Mariremo Sabaudia possiede una nuovissima torre di arrivo dotata di avanzate tecnologie di cronometraggio e rilevazione tramite fibra ottica di ultima generazione. Gli atleti del canottaggio e della canoa possono usufruire di due moderne palestre multidisciplinari attrezzate per la preparazione pesistica, di remoergometri e di una sala multimediale per briefing e de-briefing degli allenamenti. Entrambe le strutture sono accessibili ad atleti diversamente abili. Inoltre Mariremo Sabaudia ha in dotazione gli stessi modernissimi pontili galleggianti che sono stati utilizzati alle olimpiadi di Londra. Gli scafi a disposizione di canottieri e canoisti sono in linea con gli ultimi ritrovati della tecnologia di settore.

🔊 Listen to this