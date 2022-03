(AGENPARL) – mer 09 febbraio 2022 AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE

Lecce, 9 febbraio 2022

COMUNICATO STAMPA

MARCELLO PICCINNI PRESIDENTE DELLA SEZIONE

TERZIARIO AVANZATO, SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE, ENERGIA,

TRASPORTI, INFRASTRUTTURE PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO

Marcello Piccinni, amministratore di Fiusis srl, è stato eletto all’unanimità presidente della Sezione Terziario Avanzato, Servizi alle Imprese e alle Persone, Energia, Trasporti, Infrastrutture di Confindustria Lecce per il quadriennio 2022/2026.

Fiusis srl, con sede a Calimera, è un’impresa impegnata nella green e circular economy, tramite la produzione di energia dal recupero degli sfalci della potatura degli alberi. In piena emergenza sanitaria ha inoltre affiancato all’attività principale quella della produzione di pellet realizzato esclusivamente con legno vergine al 100 %.

La Sezione ha eletto nella stessa seduta vice presidente, Luigi Vitale – FIAIP Srl; delegati al Consiglio generale: Giuseppe Nielli – Brains Srl e Carlo Cascella – Enel Spa. Delegato al Comitato Piccola Industria: Fabio De Pascalis – Astra Engineering srl.

Componenti del Consiglio di Sezione, insieme al presidente, al vicepresidente e ai delegati in Consiglio generale: Maria Marrocco – Top Consulting Srl; Alberto Memmi – TLD Logistic Srl; Gianluigi Metafune – Metafune Gianluigi; Rocco Nuzzaci – Assocredit.

“Stiamo vivendo un periodo davvero particolare – ha detto il presidente Piccinni dopo i ringraziamenti di rito ai colleghi per la sua elezione. Esiste una dicotomia forte tra l’entusiasmo, forse ancora troppo timido, per il possibile scemare della pandemia e l’eccezionale aumento dei prezzi che si accompagna alla difficoltà di reperire determinati materiali e a far fronte agli ordini. Il rincaro delle materie prime e l’impennata dei costi energetici di fatto colpiscono tutte le imprese di produzione tanto da rendere poco conveniente addirittura produrre. Ci aspettiamo un intervento determinante in entrambe le direzioni da parte del Governo per dare davvero una boccata di ossigeno alle imprese e alle famiglie. Ne abbiamo parlato durante l’Assemblea con i rappresentanti dei diversi settori che animano la Sezione: le imprese, giorno dopo giorno, vedono erodersi i propri margini e, di conseguenza, vanificati tutti gli sforzi e l’impegno profusi per resistere alla crisi economica innescata da quella sanitaria. Non molleremo, ma l’intervento del Governo deve essere immediato e diretto”.

Il presidente reggente Nicola Delle Donne, nel complimentarsi con Marcello Piccinni e i neo eletti, ha condiviso la preoccupazione per l’esorbitante aumento dei prezzi e il blocco delle produzioni dovuto alla carenza di materiali, soprattutto elettronici: “il caro energia è uno dei fronti su cui Confindustria a tutti i livelli è impegnata per cercare di arginare una deriva che rischia di mettere in crisi l’intero sistema economico”.