Ascoltare la comunità e indagarne le risorse sociali per un nuovo patto abitativo

Due giorni di interviste attorno al complesso “Lux Living” de La Torre

Intanto martedì 6 luglio si terrà l’inaugurazione ufficiale di un edificio storico di proprietà pubblica, situato in via del Corso

Il progetto LUX LIVING, nato da recupero dell’are industriale Ex Lux, è prima di tutto un progetto che coinvolge una comunità, quella della frazione de La Torre e più in generale quella di Montelupo.

Prima di pubblicare il bando ci sono altri due appuntamenti importanti in programma.

Un intervento di informazione nella frazione de La Torre che ha luogo in questi giorni e l’inaugurazione dell’edificio storico di proprietà pubblica.

Informare la cittadinanza sulle caratteristiche del progetto “Lux Living” e al tempo stesso indagare i principali bisogni e le risorse sociali della comunità de La Torre: è questo l’obiettivo delle attività di ascolto e animazione che il personale di Sociolab svolge sul territorio della frazione martedì 29 e mercoledì 30 giugno dalle 17.30 alle 19.30

La cooperativa fiorentina esperta in percorsi di partecipazione – incaricata da Investire SGR, gestore del Fondo Housing Toscano – avrà infatti il compito di redigere al termine di queste due giornate un report che costituirà un punto di partenza importante per la costruzione di un progetto ispirato ai principi dell’abitare collaborativo.

L’idea infatti che sottende al progetto “Lux Living” è quella di promuovere una nuova cultura dell’abitare, che sappia contribuire a ricostruire comunità abitative collaboranti, in grado di migliorare la qualità della vita di chi andrà a risiedere nei nuovi alloggi e più in generale dei residenti della zona. Va in questa direzione ad esempio la previsione di spazi comuni, dove i futuri residenti saranno chiamati a definire e gestire in maniera collaborativa soluzioni per il loro uso, sperimentando soluzioni e servizi che possano integrare l’offerta già presente sul territorio.

È particolarmente importante raccogliere dalla diretta voce degli abitanti del luogo stimoli, spunti e riflessioni che possano aiutare a ricostruire un quadro d’insieme e al tempo stesso a intercettare bisogni diffusi, allargando così la platea degli effettivi beneficiari ben oltre quella rappresentata dai futuri residenti dell’intervento di housing sociale.

Martedì 6 luglio alla presenza della autorità si terrà l’inaugurazione dell’edificio storico di proprietà comunale. Un intervento di recupero che guarda al sociale.

L’amministrazione comunale, infatti, in accordo con il soggetto attuatore Investire sgr, con la Società della Salute e con l’Azienda Sanitaria ha deciso di destinare e attrezzare questo spazio per un innovativo progetto dedicato al “DOPO DI NOI”.

Un edificio la cui peculiarità è quella di non essere un “adeguamento” alla funzione di accoglienza di persone con disabilità di vario tipo, ma di essere stato ristrutturato e progettato proprio pensando alla futura destinazione.

Un’esperienza innovativa che potrebbe diventare una buona pratica da replicare e che è stata possibile grazie alla collaborazione fra Comune, azienda Investire e Società della Salute.

Al piano terra dell’edificio, inoltre, uno spazio polifunzionale, a servizio del nuovo insediamento e dell’intera località la Torre, fungerà da attrattore e contestualmente generatore di promozione sociale della comunità della Torre.

