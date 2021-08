(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 L’Università degli Studi sostiene

gli studenti-atleti

Gli strepitosi successi olimpionici di atleti bresciani riportano di attualità il tema dell’attività sportiva anche per chi segue un percorso universitario. Da tempo la nostra Università prevede agevolazioni nel corso della carriera universitaria per gli studenti impegnati in attività sportiva agonistica di alto livello

Brescia, 24 agosto 2021 – Al fine di promuovere e incentivare la pratica sportiva all’interno della comunità studentesca, l’Università degli Studi di Brescia sostiene i propri studenti impegnati in attività sportiva agonistica di alto livello e che devono affrontare la sfida di coniugare la carriera sportiva con il percorso universitario. Tutto ciò in base ad una delibera del 2018, che approfittiamo per rilanciare all’attenzione dei nostri studenti e studentesse.

Tante le agevolazioni previste:

– l’istituzione di appelli straordinari riservati a studenti-atleti impegnati in competizioni di livello olimpico, europeo o nazionale nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico;

– la possibilità per i Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento di inserire nei propri regolamenti modalità agevolate di frequenza delle lezioni e il riconoscimento di attività sportive o agonistiche in crediti formativi universitari (cfu), fino ad un massimo di 9 cfu: fino a 6 cfu per lo sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo; fino a 3 cfu per lo sport praticato a livello italiano e categorie intermedie.

– nei periodi di maggiore intensità di studio, l’Ateneo può inoltre prevedere specifici programmi di tutorato a favore dei propri studenti-atleti.

«Il successo ad alti livelli nello sport richiede allenamenti intensivi e competizioni nazionali o internazionali, che possono risultare difficili da conciliare con la carriera accademica – spiega il prof. Claudio Orizio, Delegato del Rettore alle Attività sportive –. Per evitare che giovani talenti sportivi siano costretti a scegliere tra istruzione e sport, non bastano alti livelli di impegno e motivazione dello studente, ma sono necessari specifici accorgimenti a tutela della libertà di seguire il proprio percorso formativo universitario insieme alla crescita in ambito sportivo e professionale».

«L’Università degli Studi di Brescia riconosce nel proprio Piano per lo Sviluppo Sostenibile l’importanza della promozione della pratica dell’attività fisica e sportiva. – dichiara il Rettore prof. Maurizio Tira – Tale riconoscimento risponde ad importanti obiettivi quali fornire agli studenti un ulteriore strumento di crescita e formazione, contribuendo a diffondere la cultura e la pratica sportiva; offrire un’opportunità di aggregazione e di creazione di un’identità comune, in grado anche di incrementare l’attrattiva dell’Ateneo; incentivare sportivi di alto livello ad iscriversi alla nostra Università».

